С Тимати взыскивают долги за коммунальные услуги
Тимур Юнусов, известный публике под сценическим именем Тимати, вновь оказался в числе должников. В отношении артиста была инициирована процедура принудительного взыскания долга, связанного с просрочкой по оплате коммунальных услуг.
По информации агентства ТАСС, ссылающегося на судебные документы, судебные приставы уже начали действия по возврату задолженности.
При этом конкретные суммы долга и размер возможных пеней официально не разглашаются.
Это не первый случай, когда рэпер фигурирует в подобных делах. Ранее сообщалось, что Фонд капитального ремонта Москвы подавал в суд иск о взыскании задолженности за жилплощадь, принадлежащую артисту.
