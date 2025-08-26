Достижения.рф

С Тимати взыскивают долги за коммунальные услуги

Рэперу Тимати грозит принудительное взыскание за неуплату коммуналки
Тимати (Фото: Instagram* / @timatiofficial)

Тимур Юнусов, известный публике под сценическим именем Тимати, вновь оказался в числе должников. В отношении артиста была инициирована процедура принудительного взыскания долга, связанного с просрочкой по оплате коммунальных услуг.



По информации агентства ТАСС, ссылающегося на судебные документы, судебные приставы уже начали действия по возврату задолженности.

При этом конкретные суммы долга и размер возможных пеней официально не разглашаются.

Это не первый случай, когда рэпер фигурирует в подобных делах. Ранее сообщалось, что Фонд капитального ремонта Москвы подавал в суд иск о взыскании задолженности за жилплощадь, принадлежащую артисту.

Софья Метелева

