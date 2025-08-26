Актёр Юрий Колокольников попал в перечень нежелательных для Украины лиц
Российский актёр Юрий Колокольников включён в украинский список «угроз национальной безопасности». Соответствующий документ размещён на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.
Колокольников, известный по ролям в фильме «Довод» и сериале «Игра престолов», был внесён в перечень лиц, которые, по мнению Украины, представляют угрозу её национальной безопасности. Основанием для включения артиста в список стало его участие в проектах, финансируемых из государственного бюджета Российской Федерации.
Следует отметить, что указанный реестр ведётся украинским ведомством с 2015 года. В него включаются деятели культуры, которые, по версии Киева, публично поддерживают внешнеполитический курс РФ в отношении Украины. На данный момент в списке числится более 200 человек.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
