Лион Измайлов победил рак

Пользователи соцсетей, комментируя фотографии певца Влада Топалова, часто отмечают, что артист похудел и постарел. Как рассказал изданию «Страсти» реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван, Топалов выглядит хорошо и в целом соответствует своему возрасту. Однако нельзя не заметить наличие морщин — прежде всего в области носогубных складок и вокруг глаз. Врач также подчеркнул, что на состояние кожи влияет образ жизни, которого придерживается человек.