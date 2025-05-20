Лион Измайлов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Артист эстрады, писатель-сатирик Лион Измайлов победил рак кожи после пяти лет лечения.
Как пишет телеграм-канал Mash, 85-летнему юмористу диагностировали болезнь в 2020 году. Артист проходил курс лечения и соблюдал рекомендации врачей.
Также известно, что совсем недавно Измайлова исключили из реестра онкобольных.
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Анастасия Чубина