«Никому не рассказывала»: об Анне Асти снимут документальный фильм

Анна Дзюба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
О певице Анне Асти (Анна Дзюба) снимут документальный фильм. Как пишет Telegram-канал Rocket Mag, певица рассказала, что в картине покажут множество внутренних историй. В частности, самое первое прослушивание ее альбома и домашнюю обстановку.
«Я делала альбом сама совершенно, я никому не рассказывала про песни, ни единая душа об этом не знала», — сказала Асти на пресс-конференции в Москве.
Исполнительница добавила, что в ее жизни нет второстепенных моментов, даже во время сна. По словам звезды, она мало спит. Важным и интересным она считает абсолютно все. Она резюмировала, что есть «интимные» моменты, которые «не для социальных сетей».
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