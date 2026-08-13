«Люблю тебя»: Лионель Месси посвятил трогательное письмо покойному отцу

13 августа 2026, 22:12

Лионель Месси признался, что пока не представляет, как будет жить без отца

Лионель Месси с отцом (Фото: Instagram* / @leomessi)

Лионель Месси публично попрощался с отцом Хорхе, который умер 8 августа. Футболист признался, что до сих пор не может поверить в произошедшее и не знает, как теперь будет справляться с потерей.





Месси вспомнил, что отец был для него не только родным человеком, но и близким другом. Хорхе сопровождал сына на протяжении всей его футбольной карьеры, присутствовал на тренировках и матчах и всегда оставался рядом.





«Мы дошли до финала, а тебя там не было. Я хотел выиграть, чтобы забрать приз домой и показать тебе новый. Но я не смог — мои ноги просто больше не выдерживали», — написал футболист.

«Я учу и воспитываю их так же, как ты учил и воспитывал меня. Покойся с миром и оберегай нас свыше, как делал это здесь. Спасибо тебе за всё. Люблю тебя, папа», — добавил спортсмен.