«Люблю тебя»: Лионель Месси посвятил трогательное письмо покойному отцу
Лионель Месси признался, что пока не представляет, как будет жить без отца
Лионель Месси публично попрощался с отцом Хорхе, который умер 8 августа. Футболист признался, что до сих пор не может поверить в произошедшее и не знает, как теперь будет справляться с потерей.
Месси вспомнил, что отец был для него не только родным человеком, но и близким другом. Хорхе сопровождал сына на протяжении всей его футбольной карьеры, присутствовал на тренировках и матчах и всегда оставался рядом.
«Мы дошли до финала, а тебя там не было. Я хотел выиграть, чтобы забрать приз домой и показать тебе новый. Но я не смог — мои ноги просто больше не выдерживали», — написал футболист.Лионель также отметил, что последние дни жизни отец сильно страдал, поэтому, возможно, для него стало облегчением, что мучения закончились. Месси признался, что будет очень скучать по Хорхе, но продолжит чувствовать его присутствие в своей жизни.
«Я учу и воспитываю их так же, как ты учил и воспитывал меня. Покойся с миром и оберегай нас свыше, как делал это здесь. Спасибо тебе за всё. Люблю тебя, папа», — добавил спортсмен.