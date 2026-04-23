«Не понимаю зумеров»: Ани Лорак заявила, что дочь вытаскивает её из зоны комфорта

23 апреля 2026, 16:56

Ани Лорак заявила, что дочь заставляет её постоянно выходить из зоны комфорта

Каролина Куек (Фото: Telegram @anilorak)

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) в программе «Ужин с Роговым» на платформе VK Видео рассказала о сложностях коммуникации с дочерью.





Певица объяснила, что воспитание дочери и общение с ней не дают ей оставаться в зоне комфорта.

«Подростки лет 14–15 тебя вытаскивают туда — вот ты пришёл, а тебе уже сразу: «Ты мне должна компьютер игровой купить», «Мама, мне это надо, это, это и это», — пояснила Лорак.

«Я не понимаю зумеров. Все эти психологи, прорабатывание...» — посетовала она.