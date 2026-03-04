«Меня обложили»: Лишенный российского гражданства стендапер пожаловался на Европу
Стендапер Слава Комиссаренко пожаловался на недостаточную помощь Европы
Популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, которого ранее лишили российского гражданства, рассказал о разочаровании в Европе и намекнул, что ожидал от Евросоюза другого отношения. Об этом он заявил в видео в личном блоге.
Комик отметил, что всегда верил в продвигаемые Европой идеи демократии и сменяемости власти, а также вспоминал призывы европейских политиков к жителям стран, чьи режимы они называют диктатурами, выходить на протесты. По словам Комиссаренко, после его выступлений ситуация для него обернулась серьезными последствиями.
«Я как выступил... Меня обложили уголовками, я невъездной, я на сайте ФСБ, угроза безопасности», — сказал он, говоря о приговорах в том числе после шуток о белорусском лидере Александре Лукашенко.
При этом, как дал понять Комиссаренко, в Европе при оформлении документов от него требуют справку об отсутствии судимости, что осложняет легализацию. Он добавил, что сейчас у него остался только белорусский паспорт, срок действия которого истекает через два года.
В апреле 2025 года сообщалось, что Комиссаренко лишили гражданства России. В ФСБ заявляли, что его действия представляют угрозу национальной безопасности.