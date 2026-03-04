«Меня обложили»: Лишенный российского гражданства стендапер пожаловался на Европу

04 марта 2026, 15:01

Стендапер Слава Комиссаренко пожаловался на недостаточную помощь Европы

Слава Комиссаренко (Фото: Instagram*/slavakomissarenko)

Популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, которого ранее лишили российского гражданства, рассказал о разочаровании в Европе и намекнул, что ожидал от Евросоюза другого отношения. Об этом он заявил в видео в личном блоге.





Комик отметил, что всегда верил в продвигаемые Европой идеи демократии и сменяемости власти, а также вспоминал призывы европейских политиков к жителям стран, чьи режимы они называют диктатурами, выходить на протесты. По словам Комиссаренко, после его выступлений ситуация для него обернулась серьезными последствиями.





«Я как выступил... Меня обложили уголовками, я невъездной, я на сайте ФСБ, угроза безопасности», — сказал он, говоря о приговорах в том числе после шуток о белорусском лидере Александре Лукашенко.