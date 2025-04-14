«Плевать с высокой колокольни!»: Лера Кудрявцева ответила хейтерам после признаний о проблемах с мужем

Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм @lerakudryavtseva)
Недавно известная телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что в её семье существуют проблемы, связанные с алкоголем, после чего столкнулась с негативной реакцией публики на свои слова. В ответ она заявила, что её мало трогают злобные комментарии хейтеров.
По словам телезвезды, она настолько устала скрывать порой охватывающее её бессилие и слабость, что подумывает обратиться к психологу.
«Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать.
Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия. Но вам этого не понять.», — писала Лера в своём телеграм-канале.
Откровения телеведущей вызвали волну негатива среди подписчиков и пользователей Сети. На Кудрявцеву, которая и сама никого не жалеет (достаточно вспомнить недавние скандалы на шоу «Суперстар!», где она входит в состав жюри), посыпались упрёки и даже оскорбления.
В ответ она поразмышляла, что было бы, если бы она не была такой жёсткой и колючей, воздерживалась от высказывания своего мнения, подстраивалась под других. Телеведуща считает, что такой путь не для неё.
«Так получилось , что я уже давно взрослая , самодостаточная баба и мне на этот ваш детский хейт плевать с большой колокольни», — написала Лера Кудрявцева.
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«Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать.
Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия. Но вам этого не понять.», — писала Лера в своём телеграм-канале.
Откровения телеведущей вызвали волну негатива среди подписчиков и пользователей Сети. На Кудрявцеву, которая и сама никого не жалеет (достаточно вспомнить недавние скандалы на шоу «Суперстар!», где она входит в состав жюри), посыпались упрёки и даже оскорбления.
В ответ она поразмышляла, что было бы, если бы она не была такой жёсткой и колючей, воздерживалась от высказывания своего мнения, подстраивалась под других. Телеведуща считает, что такой путь не для неё.
«Так получилось , что я уже давно взрослая , самодостаточная баба и мне на этот ваш детский хейт плевать с большой колокольни», — написала Лера Кудрявцева.
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Александр Бойцов