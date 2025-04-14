« Для чего женщина делает мейкап? Чтобы нравиться мужчинам!»: Чумаков высказывается об отношениях даже после хейта

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)
Алексей Чумаков продолжает делать смелые заявления о мужчинах и женщинах, даже несмотря на хейт фанатов. В особенности общественность рассердили слова певца об отношениях пар.
Мужчина должен заглядываться на женщин
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук посетили программу «Шоу Воли», которая транслируется на телеканале ТНТ. В ходе эфира была поднята тема последних громких высказываний артиста.
Даже после многочисленного хейта, Чумаков продолжил гнуть свою линию не боясь неприязни со стороны общественности. Все началось с вопроса Воли об одной из цитат Алексея, которую он попросил объяснить.
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«Пояснить надо обязательно, раз есть такая возможность. „Я считаю, что мужчина должен заглядываться на женщин. Это нормально. Изменяют все и всегда. Кто-то физически, кто-то ментально“. Поясните, Алексей Чумаков!» — сказал Воля.
Чумаков не растерялся и твердо ответил:
«Вы поймите одну вещь — я, не стесняясь, при своей жене могу это сказать, потому что эта мысль, которая абсолютно нормальна. Если мужчина не заглядывается на женщин, если его не вдохновляет женский пол в принципе… А для чего женщине одеваться? Для чего женщина делает мейкап? Чтобы нравиться мужчинам!» — сказал Алексей.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)
Женщины вдохновляются от внимания мужчин
Дискуссия продолжилась и после этого. Алексей продолжил объяснять свое мнение и даже упомянул известную модель Монику Белуччи.
«Слушай, если женщина одевается, она красива. Это же делается не только для своего мужчины, а делается для того, чтобы другие мужчины тоже обращали внимание. Это тоже вот здесь дарит некие ощущения вдохновения… Вот я вижу красивую женщину — Моника Беллуччи. Ну я заглядываюсь на этого человека», — пояснил Воле Чумаков.
Юлия Ковальчук после этих слов совсем не расстроилась. Наоборот она поддержала супруга и назвала Монику красоткой. К тому же Юлия обратилась к залу и заявила, что женщины тоже заглядываются на красивых мужчин. В ответ на это зрители зааплодировали.
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«Я Джорджа Клуни от бомжа отличу»
Ковальчук явно совсем не задевают слова Алексея. К тому же она разоткровенничалась и рассказала подробности личной жизни с Чумаковым. Как оказалось, в их паре является нормальным обсуждение красоты противоположного пола.
«Это нормально, и более того, я могу даже обсудить со своим мужем, симпатичный этот мужчина или как бы с ним что-то не так», — говорит Юлия.
Далее Ковальчук заговорила о Джордже Клуни, который уже долгие годы стал для множества женщин эталоном мужской красоты.
«Я как главный нарцисс разбираюсь в мужской красоте! У меня есть зеркало. Я Джорджа Клуни от бомжа отличу», — говорит Ковальчук.
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