« Для чего женщина делает мейкап? Чтобы нравиться мужчинам!»: Чумаков высказывается об отношениях даже после хейта

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) потерпел поражение с сестрой Ольгой в новом выпуске шоу «Cокровища императора». Участники стреляли из рогатки по мишеням, затем перевоплощались в героев басни Ивана Крылова «Свинья под дубом», исполняя ее на китайском. Еще одним ударом для исполнителя стал комплимент от юмориста Михаила Галустяна о том, что Гуф — хороший отец. Дети Долматова живут с его бывшими пассиями Айзой и Юлией Королевой.