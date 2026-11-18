«Лишних 50 кг, и ты туда же»: актриса Екатерина Волкова высказалась о мужской внешности
Актриса Екатерина Волкова раскритиковала мужчин, которые зовут её на свидания
Актриса Екатерина Волкова резко высказалась о мужчинах, которые приглашают её на свидания, но, по её мнению, сами не следят за своей внешностью. Знаменитость обратила внимание на разницу между требованиями, которые общество предъявляет к женщинам и мужчинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Волкова отметила, что многие представительницы прекрасного пола стараются соответствовать стандартам красоты: увеличивают губы, делают пластические процедуры и работают над фигурой. При этом, как считает актриса, некоторые мужчины не прикладывают аналогичных усилий, чтобы выглядеть привлекательно для противоположного пола.
«Современные женщины хотят что-то себе накачать... Посмотришь на мужчин, которые отращивают себе пивные брюха... И они еще мне пишут: «Может быть, поужинаем?», — я захожу в его профиль и думаю: «Боже мой, лишних 50 кг, и ты туда же». Почему мужчины не думают о том, чтобы нравиться женщинам?» — возмутилась Екатерина.Актриса дала понять, что обращает внимание на внешний вид потенциальных поклонников ещё до того, как согласиться на встречу. При этом её особенно удивляет, что мужчины, не уделяющие внимания собственной форме, рассчитывают на романтическое свидание с ней.