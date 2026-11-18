18 ноября 2026, 20:27

Актриса Екатерина Волкова раскритиковала мужчин, которые зовут её на свидания

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovawolka)

Актриса Екатерина Волкова резко высказалась о мужчинах, которые приглашают её на свидания, но, по её мнению, сами не следят за своей внешностью. Знаменитость обратила внимание на разницу между требованиями, которые общество предъявляет к женщинам и мужчинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Волкова отметила, что многие представительницы прекрасного пола стараются соответствовать стандартам красоты: увеличивают губы, делают пластические процедуры и работают над фигурой. При этом, как считает актриса, некоторые мужчины не прикладывают аналогичных усилий, чтобы выглядеть привлекательно для противоположного пола.





«Современные женщины хотят что-то себе накачать... Посмотришь на мужчин, которые отращивают себе пивные брюха... И они еще мне пишут: «Может быть, поужинаем?», — я захожу в его профиль и думаю: «Боже мой, лишних 50 кг, и ты туда же». Почему мужчины не думают о том, чтобы нравиться женщинам?» — возмутилась Екатерина.