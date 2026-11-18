18 ноября 2026, 20:02

Младший брат голливудского актёра Зака Эфрона решил попробовать себя в кино

Зак Эфрон (Фото: Instagram* / @zacefron)

34-летний Дилан Эфрон, младший брат голливудского актёра Зака Эфрона, рассказал о планах начать актёрскую карьеру. В интервью изданию PEOPLE он признался, что старший брат всегда был для него главным примером и одним из самых важных людей в жизни.





Дилан отметил, что с детства внимательно наблюдал за Заком и многому у него научился. Он следил не только за выбором кинопроектов, но и за тем, как брат одевается для выхода на красную дорожку и ведёт себя перед публикой. По словам Дилана, он впитывал эти наблюдения, словно губка.





«Мне так повезло, что я учился у Зака всю жизнь, — сказал он. — Я наблюдал за тем, как он выбирает фильмы, даже за тем, как одевается на красных дорожках. Я видел, как он представляет себя перед публикой, с самого детства, и просто впитывал это, как губка», — поделился родственник звезды «Папе снова 17».

Зак Эфрон с братом Диланом (Фото: Instagram* / @zacefron)

«Я бы не сказал, что сильно изменился. Мне 34, и я дождался момента, когда был готов к такому вниманию. Если бы я вернулся на семь-восемь лет назад, я был бы другим человеком — застенчивым и неготовым к чему-либо подобному», — рассказал Дилан.