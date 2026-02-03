«Рыдаю»: Гузеева жёстко прошлась по хейтерам и довела сеть до истерики
Лариса Гузеева вновь доказала, что в интернете с ней лучше не связываться. Об этом сообщает Super.
Последние зимние публикации телеведущей спровоцировали волну язвительных комментариев: подписчики принялись обсуждать её внешность, обвинять в злоупотреблении фильтрами, фотошопом и даже в том, что она якобы маскирует лишний вес оверсайз-одеждой и людьми на заднем плане.
Один из комментаторов решил пойти дальше и выдал целый «разбор», заявив, что Гузеева специально прячется за другими, чтобы выглядеть стройнее, а настоящего эффекта можно было бы добиться только диетой и спортом.
Однако те, кто давно следит за актрисой, знают: Лариса Андреевна — не из тех, кто молча глотает подобные выпады. В ответ она устроила настоящий мастер-класс по общению с хейтерами, разобрав каждый пункт обвинений в своей фирменной манере. Без мата, но с таким набором точных формулировок и интонаций, что смысл дошёл мгновенно.
Реакция получилась настолько жёсткой и уверенной, что многие признали: на «территорию» Гузеевой молодым и дерзким интернет-стройняшкам лучше даже не пытаться заходить.
