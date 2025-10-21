«Лицемерие»: Наталью Поклонскую обвинили в пропаганде деструктивных культов

21 октября 2025, 21:39

Активист Иванов попросил привлечь Поклонскую за разжигание религиозной розни

Наталья Поклонская (Фото: Telegram @poklonskaya_nv)

Советник Генпрокурора России Наталья Поклонская в своих социальных сетях сообщила, что не исповедует христианство. Представитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал эту позицию печальной.





В беседе с «Газетой.Ru» Иванов заявил, что Поклонская неожиданно отреклась от веры. Общественник отметил, что долгие годы она публично ассоциировала себя с православием и использовала в публичном образе соответствующую символику и риторику.

«Теперь же становится ясно, что это могло быть просто прикрытием, способом завоевать популярность и симпатии в определённых кругах. Такое лицемерие по отношению к чувствам верующих не может остаться без оценки», — высказался Михаил.

