«Время вышло»: Лариса Долина отказала детям в фото и растолкала их руками — видео
Лариса Долина отказалась от фото с поклонниками, сославшись на нехватку времени
Певица Лариса Долина попала в неловкое положение за кулисами после одного из своих концертов. Кадры, на которых запечатлён этот эпизод, опубликовал Telegram-канал «Галя в Даля».
На видео артистка, исполнившая знаменитый хит «Погода в доме», перемещается по коридору за кулисами. На её пути оказывается группа школьников, которые ждут возможности сделать с ней фотографию.
Долина, чьё лицо выражает серьёзность, с помощью локтей расчищает себе путь через группу детей и продолжает движение.
«Извините, но уже всё. Время у меня уже вышло, к сожалению», — сообщила певица собравшимся.Несмотря на это, поклонники не проявили негативной реакции. Они крикнули вслед уходящей артистке слова благодарности.
