«Время вышло»: Лариса Долина отказала детям в фото и растолкала их руками — видео

21 октября 2025, 19:50

Лариса Долина отказалась от фото с поклонниками, сославшись на нехватку времени

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина попала в неловкое положение за кулисами после одного из своих концертов. Кадры, на которых запечатлён этот эпизод, опубликовал Telegram-канал «Галя в Даля».





На видео артистка, исполнившая знаменитый хит «Погода в доме», перемещается по коридору за кулисами. На её пути оказывается группа школьников, которые ждут возможности сделать с ней фотографию.



Долина, чьё лицо выражает серьёзность, с помощью локтей расчищает себе путь через группу детей и продолжает движение.

«Извините, но уже всё. Время у меня уже вышло, к сожалению», — сообщила певица собравшимся.