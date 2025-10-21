Достижения.рф

«Грызть можно бесконечно»: Юная невеста Лепса сравнила мужа с костью

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Юная невеста певца Григория Лепса Аврора Киба разместила в своём блоге шутку о мужьях.



Киба сравнила супруга с костью.

«Муж — он как кость. И бросить жалко, и съесть нельзя. Но грызть можно бесконечно!» — заявила она.
Ранее Аврора Киба раскрыла, почему носит откровенные наряды для Лепса. Аврора пояснила, что выбирает такой гардероб, чтобы доставлять радость своему возлюбленному. Она стремится объединить свои предпочтения в моде с вкусом певца.

Накануне телеведущая Виктория Боня подала иск против Авроры Кибы в Кузьминский районный суд Москвы. Сообщается, что иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации Бони.

