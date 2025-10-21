«Грызть можно бесконечно»: Юная невеста Лепса сравнила мужа с костью
Юная невеста певца Григория Лепса Аврора Киба разместила в своём блоге шутку о мужьях.
Киба сравнила супруга с костью.
«Муж — он как кость. И бросить жалко, и съесть нельзя. Но грызть можно бесконечно!» — заявила она.Ранее Аврора Киба раскрыла, почему носит откровенные наряды для Лепса. Аврора пояснила, что выбирает такой гардероб, чтобы доставлять радость своему возлюбленному. Она стремится объединить свои предпочтения в моде с вкусом певца.
Накануне телеведущая Виктория Боня подала иск против Авроры Кибы в Кузьминский районный суд Москвы. Сообщается, что иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации Бони.