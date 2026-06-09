Лия Ахеджакова продолжает сохранять деньги в России после переезда в Израиль
Лия Ахеджакова продолжает хранить деньги в России после переезда в Израиль. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в эмиграции актриса пассивно зарабатывает на банковских вкладах и получает достойную пенсию.
87-летней звезде фильма «Служебный роман» каждый месяц начисляют 95 тысяч рублей пенсии вместе с надбавками — премией имени братьев Васильевых (бывшая Госпремия РСФСР) и доплатой за звание народной артистки.
С 2023 по 2025 год Ахеджакова разместила на счетах в российских банках 2,2 миллиона рублей и уже получила более 200 тысяч рублей в виде процентов. Сейчас актриса преимущественно находится в Израиле, но периодически прилетает в Москву, где постоянно живёт её муж Владимир Персиянов.
Соседи рассказали, что встречают мужчину в подъезде, но он принципиально не общается с ними и не заходит в один лифт, чтобы не отвечать на вопросы о знаменитой жене.
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