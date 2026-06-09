Лия Ахеджакова продолжает сохранять деньги в России после переезда в Израиль

09 июня 2026, 08:35

Лия Ахеджакова (Фото: кадр из комедии «Комета Галлея»)

Лия Ахеджакова продолжает хранить деньги в России после переезда в Израиль. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в эмиграции актриса пассивно зарабатывает на банковских вкладах и получает достойную пенсию.