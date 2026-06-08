«Телевизор»: Евгений Маргулис раскрыл, что спасёт перезапуск «Фабрики звёзд»

08 июня 2026, 19:34

Евгений Маргулис допустил успех перезапуска «Фабрики звёзд» на Первом канале

Евгений Маргулис (Фото: Instagram* @evmargulis)

Заслуженный артист России Евгений Маргулис заявил, что перезапуск «Фабрики звёзд» на Первом канале может ждать успех.





В беседе с NEWS.ru музыкант объяснил свою позицию тем, что телевидение порой оказывается гораздо доступнее интернета.

«На самом деле, телевизор — это показатель. Потому что тогда, что сейчас телевизионная картинка цепляет значительно больше, чем пространство в интернете. Не везде, в конце концов, есть интернет, а телевизор есть везде», — отметил Маргулис.