«Телевизор»: Евгений Маргулис раскрыл, что спасёт перезапуск «Фабрики звёзд»
Евгений Маргулис допустил успех перезапуска «Фабрики звёзд» на Первом канале
Заслуженный артист России Евгений Маргулис заявил, что перезапуск «Фабрики звёзд» на Первом канале может ждать успех.
В беседе с NEWS.ru музыкант объяснил свою позицию тем, что телевидение порой оказывается гораздо доступнее интернета.
«На самом деле, телевизор — это показатель. Потому что тогда, что сейчас телевизионная картинка цепляет значительно больше, чем пространство в интернете. Не везде, в конце концов, есть интернет, а телевизор есть везде», — отметил Маргулис.По мнению артиста, именно этот фактор может сыграть ключевую роль в потенциальном успехе шоу.
Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал возвращение «Фабрики звёзд» на Первый канал. Продюсер считает, что возвращение шоу привлечёт внимание как поклонников шоу, так и совсем юных зрителей.