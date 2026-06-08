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«Телевизор»: Евгений Маргулис раскрыл, что спасёт перезапуск «Фабрики звёзд»

Евгений Маргулис допустил успех перезапуска «Фабрики звёзд» на Первом канале
Евгений Маргулис (Фото: Instagram* @evmargulis)

Заслуженный артист России Евгений Маргулис заявил, что перезапуск «Фабрики звёзд» на Первом канале может ждать успех.



В беседе с NEWS.ru музыкант объяснил свою позицию тем, что телевидение порой оказывается гораздо доступнее интернета.

«На самом деле, телевизор — это показатель. Потому что тогда, что сейчас телевизионная картинка цепляет значительно больше, чем пространство в интернете. Не везде, в конце концов, есть интернет, а телевизор есть везде», — отметил Маргулис.
По мнению артиста, именно этот фактор может сыграть ключевую роль в потенциальном успехе шоу.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал возвращение «Фабрики звёзд» на Первый канал. Продюсер считает, что возвращение шоу привлечёт внимание как поклонников шоу, так и совсем юных зрителей.

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Ольга Щелокова

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