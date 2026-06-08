«Певица номер один»: Киркоров поддержал идею фильма о Пугачёвой

08 июня 2026, 19:52

Филипп Киркоров поддержал создание фильма об Алле Пугачёвой

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения премии ТЭФИ выступил в поддержку идеи создания художественного фильма о народной артистке Алле Пугачёвой.





В беседе с NEWS.ru певец заявил, что Примадонна заслуживает байопика, который соответствовал бы масштабу её личности.

«Такой большой личности в музыкальной культуре в нашей стране не было никогда. Может быть, только Муслим Магомаев. Полвека быть певицей номер один и продолжать вызывать интерес... А творчество — это золотое наследие, на котором выросло не одно поколение», — высказался артист.