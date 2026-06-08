«Певица номер один»: Киркоров поддержал идею фильма о Пугачёвой
Филипп Киркоров поддержал создание фильма об Алле Пугачёвой
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения премии ТЭФИ выступил в поддержку идеи создания художественного фильма о народной артистке Алле Пугачёвой.
В беседе с NEWS.ru певец заявил, что Примадонна заслуживает байопика, который соответствовал бы масштабу её личности.
«Такой большой личности в музыкальной культуре в нашей стране не было никогда. Может быть, только Муслим Магомаев. Полвека быть певицей номер один и продолжать вызывать интерес... А творчество — это золотое наследие, на котором выросло не одно поколение», — высказался артист.Сам Киркоров назвал Пугачёву великой певицей, хотя и признал: в её жизни случались спорные моменты.
Ранее Анита Цой рассказала, как Алла Пугачёва изменила её судьбу. По словам певицы, её участие в легендарных «Рождественских встречах» в 1997 году состоялось благодаря Примадонне.