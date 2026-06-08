Актёр Александр Петров сделал неожиданное заявление об эмиграции
Актёр Александр Петров сообщил, что предпочитает жить в России, а не за границей
Актёр Александр Петров в интервью изданию «Сноб» признался, что никогда всерьёз не задумывался об эмиграции. По словам артиста, он не рассматривал переезд за границу в качестве жизненного плана.
Петров отметил, что посещал Калифорнию и города Европы. Однако нигде он не хотел жить. Артист уточнил, что во время съёмок у режиссёра Романа Полански он испытывал желание поскорее вернуться домой, в Россию.
«Я не могу долго находиться в чужой ментальности. Поэтому всегда считал, что лучше жить там, где тебе счастливо и комфортно, и рано или поздно тебя услышат», — поделился Александр.Таким образом, Петров прямо заявил, что не видит смысла в эмиграции и предпочитает оставаться в России, несмотря на поездки за рубеж и работу с зарубежными режиссёрами.
Ранее Александр Петров высказался о российском кино. Он заявил, что кинематограф России за 10 лет заметно улучшился.