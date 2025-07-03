Лиза Арзамасова раскрыла, чему научилась у своей героини из «Папиных дочек»
Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова рассказала, какие качества переняла у своего персонажа — Галины Сергеевны. Актриса призналась, что научилась самоиронии и любознательности благодаря этой роли. Об этом сообщает Teleprogramma.org.
По словам артистки, ее героиня всегда с достоинством принимала ухаживания. Галина Сергеевна отличалась рациональностью, на фоне которой было «много чувственности, нежности, ранимости».
Жена фигуриста добавила, что восхищается детскими мечтами своего персонажа о космосе и Нобелевской премии. Но самое главное, убеждена актриса, — это то, что Галина Сергеевна стала мамой, а это «самая прекрасная и долгожданная роль для женщины».
*Запрещен в РФ
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