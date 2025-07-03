Лиза Арзамасова раскрыла, чему научилась у своей героини из «Папиных дочек»

03 июля 2025, 16:35

Актриса Арзамасова рассказала, что научилась у Галины Сергеевны самоиронии

Елизавета Арзамасова (Фото: Инстаграм*/liza_arzamasova)

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова рассказала, какие качества переняла у своего персонажа — Галины Сергеевны. Актриса призналась, что научилась самоиронии и любознательности благодаря этой роли. Об этом сообщает Teleprogramma.org.