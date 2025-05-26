Лиза Арзамасова вышла на связь после скандала с Авербухом

Елизавета Арзамасова опубликовала кадры с актером театра Сергеем Чонишвили в соцсетях. На них можно увидеть рабочие моменты. Таким образом жена Ильи Авербуха показала, что скандал с ним никак не отразился на ее жизни и карьере.