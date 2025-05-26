Лиза Арзамасова вышла на связь после скандала с Авербухом

Лиза Арзамасова (Фото: Instagram*/liza_arzamasova)
Елизавета Арзамасова опубликовала кадры с актером театра Сергеем Чонишвили в соцсетях. На них можно увидеть рабочие моменты. Таким образом жена Ильи Авербуха показала, что скандал с ним никак не отразился на ее жизни и карьере.
«Я не знаю, возможно ли еще одно повторение такого проекта, если нет, то мы были участниками и зрителями уникального действия», — поделилась Елизавета.
Фото: Instagram*//liza_arzamasova
Некоторое время назад Илья Авербух стал участником скандала после интервью с Ксенией Собчак. Фигурист говорил о знакомстве с супругой, которая тогда была 15-летней.
«Это уже не ребенок, это уже женщина, у которой все было», — говорил Авербух.Его фраза возмутила пользователей сети. За Авербуха заступилась Мария Кожевникова, сама Ксения Собчак и прочие представители российского шоубиза.
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