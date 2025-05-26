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Лиза Арзамасова вышла на связь после скандала с Авербухом

Лиза Арзамасова опубликовала ролик с Сергеем Чонишвили
Лиза Арзамасова (Фото: Instagram*/liza_arzamasova)

Лиза Арзамасова (Фото: Instagram*/liza_arzamasova)

Елизавета Арзамасова опубликовала кадры с актером театра Сергеем Чонишвили в соцсетях. На них можно увидеть рабочие моменты. Таким образом жена Ильи Авербуха показала, что скандал с ним никак не отразился на ее жизни и карьере.
«Я не знаю, возможно ли еще одно повторение такого проекта, если нет, то мы были участниками и зрителями уникального действия», — поделилась Елизавета.

Фото: Instagram*//liza_arzamasova

Некоторое время назад Илья Авербух стал участником скандала после интервью с Ксенией Собчак. Фигурист говорил о знакомстве с супругой, которая тогда была 15-летней.

«Это уже не ребенок, это уже женщина, у которой все было», — говорил Авербух.
Его фраза возмутила пользователей сети. За Авербуха заступилась Мария Кожевникова, сама Ксения Собчак и прочие представители российского шоубиза.

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«Мы расписались в спортивных костюмах»: Рита Дакота и Федор Белогай отпраздновали годовщину свадьбы
Рита Дакота и Федор Белогай отпраздновали годовщину свадьбы
26 мая 2025, 16:22

Рита Дакота и Федор Белогай (Фото: Инстаграм* @ritadakota)

Рита Дакота с нежностью обратилась к Федору Белогаю в годовщину свадьбы. Романтичный ролик певица опубликовала в своем блоге.
Рита Дакота и Федор Белогай узаконили свой союз два года назад. Певица и ее супруг отпраздновали бумажную свадьбу.

«Ровно два года назад мы в спортивных костюмах поехали на самокатах в МФЦ у дома и расписались. А потом загрузили целую кучу велосипедов и самокатов в грузовик и отвезли в зубцовский детский дом, вместе с конвертом «на ремонт». Это была лучшая роспись на всем белом свете», — подписала видео Дакота.

В комментариях поклонники артистки написали множество добрых слов.

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#мфц
#брак
#супруги
#отношения
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«Да, я не Михаил Круг»: концерты с мамой, «Новая Фабрика звезд» и девушка из шоу «Давай поженимся!». Александру Кругу — 23 года
26 мая 2025, 15:50

Александр и Ирина Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)

Сегодня, 26 мая, сын Михаила и Ирины Круг Александр отмечает свой 23-й день рождения. Юный артист пошел по стопам своих звездных родителей, пишет стихи и делает первые уверенные шаги на большую сцену.
В 2024 году широкая аудитория успела познакомиться с начинающим артистом в проекте «Новая Фабрика звезд» и сейчас ждет выпуска его уже второго сольного альбома. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Детство


Александр Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)

Александр Круг родился 26 мая 2002 года в Твери. Спустя месяц после его рождения в семье случится страшная трагедия: звезду русского шансона Михаила Круга убьют в собственном доме. В тот вечер вся семья Александра будет в сборе, от нападавших пострадает его бабушка, а мама чудом не получит следующую пулю. Трагедия, случившаяся 1 июля 2002 года, на долгие годы оставит след в семье Круга и останется в памяти его многочисленных поклонников.

Александр не запомнит маму той влюбленной домохозяйкой, которой она была при Михаиле. В 2003 году она начнет музыкальную карьеру, а в 2006 повторно выйдет замуж за бизнесмена Сергея Белоусова. Но Александру никто даже не пытался заменить отца, он всегда знал, что папа погиб, защищая свою семью от грабителей.

Александр с самого детства чувствовал в себе тягу к творчеству, играл на гитаре и пел вместе с мамой. После получения аттестата в 2020 году Круг-младший поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина. Спустя год юноша перевелся в ГИТИС, где сейчас учится на заочном отделении.

Совместные с мамой концерты


Александр и Ирина Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)

Александр Круг впервые выступил на большой сцене в 2018 году, приняв участие в концерте своей матери в Кремлёвском дворце.

«Когда я приезжал к маме на концерты, то меня всегда тянуло на сцену. Я прямо выбегал и стоял рядом с мамой, а на меня все смотрели. <...> Я посмотрел на всех этих людей в зале и понял, что не хочу уходить, точнее, хочу снова вернуться на сцену. Так мама стала меня брать с собой», — цитирует Александра газета «Жизнь».

Александр Круг дебютировал на телевидении в 2020 году, когда его с матерью пригласили на передачу «Привет, Андрей!». В ходе программы они также выступили с совместным исполнением песни. В 2022 году, в честь двадцатой годовщины со дня кончины Михаила Круга, состоялся большой концерт. На сцене тогда выступили не только его близкие друзья, но и родственники, включая Александра и Ирину Круг.

Муж-наркоман, ранняя беременность и два развода: личные трагедии в жизни Ирины Круг
Муж-наркоман, ранняя беременность и два развода: личные трагедии в жизни Ирины Круг

«Новая Фабрика звезд»


Александр Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)

В 2024 году на телевидение вновь вернулось популярное шоу «Новая Фабрика звёзд». Первый выпуск вышел в эфир 3 марта. Новый сезон шоу запомнился благодаря участию родственников Тины Канделаки и Гарика Мартиросяна. Также в нем принял участие Александр Круг, который присоединился к команде Сергея Жукова. Александра тогда обвинили в том, он эксплуатирует образ и творческое наследие своего знаменитого отца.

«Мне выпала возможность петь и совершенствоваться в музыке. Да, я не Михаил Круг, и даже не сравнивайте его голос с моим голосом, у меня свой тембр и свои взгляды на музыку, но я готов достигать и карабкаться вверх», — говорил тогда Александр.

С самого начала проекта Круг занял лидирующие позиции. Музыкант продемонстрировал свои новые таланты, отойдя от привычного исполнения шансона. Он начал петь поп-музыку и даже попробовал свои силы в рок-жанре. Александр продержался на проекте 9 недель, после чего покинул «Фабрику» по итогам голосования.


Александр Круг сейчас


Александр Круг и Ульяна Сытинова (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)

Александр Круг в последнее время много работает, записывает новые треки и ездит в гастрольные туры в качестве спецгостя. В августе 2024 года вышел его дебютный альбом под названием «Здравствуйте», который состоит из 10 песен, посвящённых памяти отца. В феврале 2025 года вышел сингл Александра Круга «Параллельные вселенные».

Что касается личной жизни молодого певца, то он уже почти год состоит в отношениях со стилистом Ульяной Сытиновой. Пара познакомилась на передаче «Давай поженимся!». Из трех девушек Александр выбрал Ульяну, однако зрители сомневались, что эти отношения будут долгими. Но молодые люди продолжили общение, а вскоре стали парой.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#радио 1
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Оформил 20 млн на мать: бывшая жена Матвея Сафонова обвинила его в сокрытии доходов
SHOT: Бывшая жена Сафонова обвинила футболиста в сокрытии доходов
26 мая 2025, 15:49

Матвей Сафонов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бывшая жена Матвея Сафонова обвинила его в сокрытии доходов: футболист оформил одну из выплат на свою мать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам экс-супруги спортсмена, Матвей оформил выплату в 20 млн рублей от ФК «Краснодар» на свою мать, чтобы якобы снизить свой доход и платить меньше алиментов. Уточняется, что Анастасия требует с футболиста 60 млн рублей.

Как утверждают адвокаты Сафонова, эта сумма сразу же была направлена на погашение долга, что подтверждают соответствующие документы. Также Анастасия заявляет, что Матвей пытается переоформить на другое лицо свою машину.

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#шоу
#краснодар
#развод
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Влад Череватый назвал Боне условие счастливой личной жизни
Череватый: Боня будет счастлива с мужчиной, если не выйдет за него замуж
26 мая 2025, 15:36

Виктория Боня (Фото: Instagram*, @victoriabonya)

Победитель «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый был гостем шоу «Злые языки». Ведущие расспрашивали Влада о его способностях, методах работы и призвали прокомментировать скандальные заголовки с его участием. Виктория Боня решила воспользоваться случаем и узнать у чернокнижника о своём будущем.
Телеведущая задала вопрос, выйдет ли она замуж. Череватый отметил, что выйти замуж можно и без кольца — просто жить вместе. Но Боня уточнила, что её интересует именно официальный брак.
«Как наденешь фату, так и разведешься», — ответил экстрасенс.
Тогда Боня решила узнать, как пройдёт её восхождение на Эверест (съёмки передачи проходили до того, как она отправилась в экспедицию). Экстрасенс заявил, что её восхождение сорвётся.

Предсказание Череватого не сбылось. Виктория недавно вернулась из экспедиции, и она всё же покорила Эверест, правда, не с первого раза.

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#брак
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#предсказание
#звёзды
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Невеста Григория Лепса призналась в чувствах к молодому актёру
Киба призналась в своих нежных чувствах к артисту Власенко
26 мая 2025, 15:27

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Невеста известного певца Григория Лепса, Аврора, привлекла внимание общественности своим недавним постом в социальных сетях.
В свежих сторис девушка поделилась фотографией, сделанной на съёмках телешоу, где рядом с ней находится 27-летний актёр Денис Власенко. Под снимком Аврора написала: «Мой самый верный и светлый бести», что вызвало бурное обсуждение среди её подписчиков.

Однако, отношения Авроры с другим участником шоу, Даниилом Вахрушевым, оказались более напряжёнными. В одном из недавних выпусков он назвал её дурой за голосование против его участия в проекте.

Ранее молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала в личном блоге, что ее харизма притягивает людей. По словам сетевой знаменитости, именно собственная харизматичность помогла ей покорить жениха.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#шоу
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