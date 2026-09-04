Лиза Моряк и Сарик Андреасян сообщили о рождении сына
У актрисы Лизы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна родился сын. Для 30-летней актрисы ребенок стал третьим, а для ее супруга — пятым.
Имя малыша звездные родители пока не раскрывают, однако уже намекнули, что оно будет начинаться на букву «Э». Радостной новостью супруги поделились в личных блогах.
«То над чем мы шутили произошло! 3 сентября в 22:34 появился на свет наш сын! Мы перевернули календарь и стали многодетной семьей!» — написала Моряк.Также актриса поделилась трогательным описанием новорожденного сына: малыш оказался красивым и нежным мальчиком. По словам артистки, в его чертах она увидела их с супругом тишину и свет, а в сонных и широко открытых глазах уже прочитала историю, которую им только предстоит написать вместе.
«Теперь наш путь — это его шаги. И мы счастливы идти по нему — медленно, нежно, бесконечно», — подчеркнула она.
Супруги уже воспитывают трехлетнюю Элизабет и 11-месячную Шарлиз. Кроме того, у Сарика Андреасяна есть двое сыновей от прошлого брака с кондитером Аленой — 13-летний Марк и девятилетний Мартин.