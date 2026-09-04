Лиза Моряк и Сарик Андреасян сообщили о рождении сына

04 сентября 2026, 09:45

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (фото: Instagram* / moryakliza)

У актрисы Лизы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна родился сын. Для 30-летней актрисы ребенок стал третьим, а для ее супруга — пятым.





Имя малыша звездные родители пока не раскрывают, однако уже намекнули, что оно будет начинаться на букву «Э». Радостной новостью супруги поделились в личных блогах.



«То над чем мы шутили произошло! 3 сентября в 22:34 появился на свет наш сын! Мы перевернули календарь и стали многодетной семьей!» — написала Моряк.

«Теперь наш путь — это его шаги. И мы счастливы идти по нему — медленно, нежно, бесконечно», — подчеркнула она.