Стас Пьеха впервые рассказал о фобии, которая родилась в спальне матери

03 сентября 2026, 22:05

Певец Стас Пьеха рассказал о фобиях и плохом детском воспоминании

Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Стас Пьеха стал первым участником нового проекта на НТВ под названием «Фобия». В программе певец рассказал о своих страхах и подчеркнул, что публичное обсуждение травмирующих событий играет важную роль.





Одну из своих фобий артист связывает с семейной историей. Он вспомнил случай из детства, который запомнился ему надолго.

«Ночью я бегу к маме и понимаю, что там не мама, а какой-то мужик лежит в постели», — сообщил Пьеха.