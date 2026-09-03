Стас Пьеха впервые рассказал о фобии, которая родилась в спальне матери
Певец Стас Пьеха рассказал о фобиях и плохом детском воспоминании
Стас Пьеха стал первым участником нового проекта на НТВ под названием «Фобия». В программе певец рассказал о своих страхах и подчеркнул, что публичное обсуждение травмирующих событий играет важную роль.
Одну из своих фобий артист связывает с семейной историей. Он вспомнил случай из детства, который запомнился ему надолго.
«Ночью я бегу к маме и понимаю, что там не мама, а какой-то мужик лежит в постели», — сообщил Пьеха.Ведущий шоу Сергей Насибян пояснил, что подобные эпизоды в детстве могут формировать у человека стойкое отторжение и брезгливость, что в дальнейшем становится основой для фобии.
Кроме того, Стас отметил, что испытывает страх заразиться вирусными заболеваниями. Певец заявил, что многие взрослые люди считают непозволительным для себя бояться, но на самом деле фобии присутствуют у большинства.