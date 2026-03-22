Компания Ксении Собчак потерпела убытки
Компания, связанная с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак, понесла убытки. Подробности приводит kp.ru.
Речь идёт об ООО «ШИ», которое занимается арендой интеллектуальной собственности. Собчак владеет 50% фирмы.
В 2024 году компания получила убыток в размере 591 тысячи рублей, а в 2025-м — 607 тысяч рублей. Отмечается, что в ноябре 2022 года Ксения вошла в состав учредителей трёх компаний, связанных с ресторанным бизнесом: ООО «ШИ», ООО «ФИШ» и ООО «Гавань».
Последняя фирма за 2021 год заработала на доставке продуктов и ресторанной деятельности 278 миллионов рублей, а чистая выручка «Гавани» составила 32 миллиона рублей. В число владельцев всех трёх бизнесов входит друг телеведущей, ресторатор Борис Зарьков.
Ранее стало известно, что фирма Ксении Собчак ООО «Манила» проиграла суд по договору поставки.
