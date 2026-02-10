«Я не сторонник что-то запрещать»: Akmal’ рассказал о запретах в семье после свадьбы
Певец Akmal’ рассказал о запретах в отношениях и будущем отцовстве
Певец Akmal’ отметил, что в их с Александрой Куртовой семье нет жёстких рамок и запретов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Он признался, что не сторонник контроля и ограничений в отношениях и считает свободу важной частью доверия.
«У нас нет никаких запретов. Я не сторонник вообще что-то запрещать. Она тратит мои деньги, и если ей это приносит удовольствие, то мне тоже это приносит удовольствие», — поделился музыкант.Также артист рассказал о своих планах на будущее. Akmal’ признался, что мечтает о большой семье и хотел бы стать отцом четверых детей. Однако к этому вопросу он подходит осознанно.
По словам певца, сначала важно «встать на ноги» и создать прочную финансовую и эмоциональную основу, но откладывать рождение детей на долгие годы он не собирается.