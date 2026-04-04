«Отпусти!»: Юлия Савичева обратилась к Джигану на фоне его развода с Самойловой

Юлия Савичева поддержала рэпера Джигана после его развода с Оксаной Самойловой

Юлия Савичева (Фото: Telegram @yuliasavicheva)

Юлия Савичева выступила на стороне рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в ситуации его развода с Оксаной Самойловой. В личном блоге 39-летняя певица поддержала музыканта и попросила 40-летнего мужчину «отпустить» бывшую жену.





4 апреля Савичева дала концерт в Москве на Параде трамваев. Организаторы приурочили мероприятие к 127-летию трамвайной сети столицы. Колонна проследовала по новому маршруту от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского.



Артистка исполнила хит «Отпусти» — ранее она пела эту песню вместе с Джиганом. В треке звучат строки: «Отпусти! Нам не о чем больше мечтать. Моё сердце сгорело дотла. Я сургучную ставлю печать На все чувства, что не сберегла».

«Джиган, я с тобой», — написала Савичева в комментарии.