Лобода раскрыла, когда ее карьера была на пике

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Украинская певица Светлана Лобода раскрыла подробности жизни после переезда из России.
В 2022 года Лобода после начала спецоперации покинула Россию и переехала в Латвию, где ей пришлось заново строить карьеру с учетом того, что многие поклонники из Украины перестали поддерживать певицу. Чтобы вернуть былую славу Лобода начала исполнять песни на иностранных языках, однако добиться большого успеха ей так и не удалось.
Ранее в России Светлана Лобода была очень востребованной и высокооплачиваемой артисткой.
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«В России я достигла пика своей карьеры, планировала своё будущее на долгие годы вперёд. А потом всё это внезапно прекратилось», — приводит слова Лободы «Царьград».
Ранее в России Светлана Лобода была очень востребованной и высокооплачиваемой артисткой.
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Элина Позднякова