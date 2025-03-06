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Лобода раскрыла, когда ее карьера была на пике

Лобода заявила, что в России одна достигла пика музыкальной карьеры
Фото: iStock/Anton Vierietin

Фото: iStock/Anton Vierietin

Украинская певица Светлана Лобода раскрыла подробности жизни после переезда из России.
В 2022 года Лобода после начала спецоперации покинула Россию и переехала в Латвию, где ей пришлось заново строить карьеру с учетом того, что многие поклонники из Украины перестали поддерживать певицу. Чтобы вернуть былую славу Лобода начала исполнять песни на иностранных языках, однако добиться большого успеха ей так и не удалось.

«В России я достигла пика своей карьеры, планировала своё будущее на долгие годы вперёд. А потом всё это внезапно прекратилось», — приводит слова Лободы «Царьград».

Ранее в России Светлана Лобода была очень востребованной и высокооплачиваемой артисткой.

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#танцы
#семьи
#будущее
#всу
Максим Галкин* посмеялся над унижением Валерия Меладзе после концерта в Лондоне
06 марта 2025, 12:08

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* дал концерт в Лондоне, где показал пародию на Дональда Трампа. А после выступления комик насмешливо отреагировал на унижение Валерия Меладзе.
Супруг Аллы Пугачёвой выступил в театре второй категории London Palladium, в котором представил новую программу «Прекрасное недалёко».

После выступления Галкин* опубликовал в соцсетях видео своего выхода на поклоны. В ролик не попала ни одна шутка, поскольку юморист придерживается мнения, что рассказанный дважды анекдот перестаёт быть смешным.

Больше всего зрителям запомнилась пародия на американского президента.

«Все привыкли к сатирическим пародиям и знают, кого и как вы можете пародировать. Но Трамп вчера на английском... Кто смотрит новости на английском, люди, это было один в один. Это очень смешно – и голос, и слова, и манера», – отметил один из блогеров.
Ещё один поклонник творчества Галкина* сравнил юмориста с другим эмигрантом – певцом Валерием Меладзе.

«Это вам не Меладзе. 30 лет "Актрису" петь. Это каждый год новое шоу!», – заметил фанат.
Такая насмешка понравилась Галкину, который отреагировал на комментарий тремя смеющимися смайликами.

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Адвокат объяснила, может ли Прилучный отменить алименты Муцениеце на содержание детей
Адвокат Ярмуш: если сын с Прилучным, то алименты Муцениеце можно не платить
06 марта 2025, 12:06

Павел Прилучный с сыном Тимофеем (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

После развода Агата Муцениеце договорилась с Павлом Прилучным, что он будет выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого из двух общих детей. Однако в какой-то момент девушка обратилась в суд для увеличения выплат. Теперь уже Прилучный требует в суде, чтобы сумма алиментов была уменьшена в связи с тем, что сын живет с ним.
Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» заявила, что Прилучный сможет отменить решение о взыскании алиментов на содержание одного ребенка, если он живет с ним.

«Он абсолютно точно может на это рассчитывать. Ему нужно обратиться с иском о том, что ребенок проживает с ним. В суде следует закрепить, что место жительства ребенка изменено. Значит, мать не является человеком, который содержит ребенка. Вот тогда суд, вынося решение об определении местожительства ребёнка с отцом, отменит решение по взысканию с отца алиментов на содержание этого ребёнка в пользу матери. Это законно, невозможно в этом отказать», — прокомментировала эксперт.

По ее словам, Агата требует с экс-мужа алименты, потому что привыкла на них жить сама.

«Очень часто матери борются за то, чтобы дети проживали с ними, именно для того, чтобы сохранить эти алименты, потому что привыкли жить на эти деньги», — пояснила адвокат.

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Евгений Миронов назвал удивительными и смешными новости о своей госпитализации
06 марта 2025, 11:51

Евгений Миронов (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Евгений Миронов признался, что прошёл полное медицинское обследование. По словам народного артиста России, его биологический возраст составляет 40 лет.
Сегодня СМИ написали об экстренной госпитализации 58-летнего актёра, у которого обнаружились серьёзные проблемы с сердцем. Поклонников сильно встревожила эта новость. Однако сестра артиста поспешила опровергнуть эти слухи.

«Абсолютная неправда. С ним всё в порядке», – сказала Оксана в беседе с изданием «Абзац».
После на связь вышел и сам Евгений, который объяснил VOICE, откуда пошли слухи о его проблемах со здоровьем.

«Я очень удивлен сообщениям о моих проблемах со здоровьем. Вы знаете, мне очень смешно. Недавно проходил ежегодный чек-ап, все медицинские показатели у меня в норме и чувствую я себя прекрасно. Вчера играл спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?», готовлюсь к репетициям новой постановки с Валерием Фокиным, работаю над сценарием очередного кинопроекта. 26 и 27 марта буду играть «Дядю Ваню», так что приходите в театр, и не верьте всем этим новостям о госпитализации – это бесчестные попытки нагнать трафик», – пояснил Миронов.
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#актёр
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#спектакль
#госпитализация
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«Это был классический абьюз, тирания и деспотизм»: бросил жену с пятью детьми и ушел к другой, личная жизнь Николая Иванова
06 марта 2025, 11:41

Актер Николай Иванов (фото: кадр из сериала «Знахарь»)

Актёр Николай Иванов стал широко известен после участия в сериале «Знахарь». Он не раз признавался, что вера в Бога сыграла ключевую роль в его жизни и судьбе. Однако, несмотря на глубокую религиозность, артист принял неожиданное решение — после почти 20 лет брака он ушёл от супруги и пятерых детей, чтобы связать себя узами брака с другой женщиной. Как сложилась его жизнь, расскажет «Радио 1».

От педагогики к актёрской карьере


Родился Николай Иванов в Карагандинской области, а детство провёл в Ямало-Ненецком округе.

После школы он поступил в педагогическое училище, где готовился стать учителем музыки для младших классов. Однако в его жизни произошёл неожиданный поворот: он активно занимался в театральной студии, а позже случайно оказался в числе студентов актёрского курса, который набирал московский педагог Коршунов.

Актер Николай Иванов (фото: кадр из сериала «Знахарь»)

Семья и брак с Натальей Мотевой


Закончив учёбу, Иванов построил не только карьеру в театре и кино, но и семью. Он женился на актрисе Наталье Мотевой, с которой работал в одном театре. Их роман развивался постепенно — в тот момент оба переживали расставание с бывшими партнёрами, и поддержка друг друга помогла им справиться с непростым периодом.

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Поначалу они жили в гражданском браке, но после рождения дочери Аглаи Николай решил узаконить отношения. Позже пара также обвенчалась в церкви.

Актер был верующим человеком, поэтому вскоре такой стала и сама Мотева.

«Моя степень доверия к духовному отцу такова, что его слова я под сомнение никогда не ставлю. Я могу с ним не соглашаться, но ослушаться не могу. И я старалась изо всех сил измениться; пыталась задавить свою натуру, сущность, забывая о том, что именно такой меня создал Господь: горячей, смелой, свободной, сильной», — рассказывала актриса.

В семье родилось пятеро детей: дочери Аглая, Пелагея и Дуня, а также сыновья Игнатий и Фома. Иванов — глубоко верующий человек, поэтому его дети получили православные имена.

Наталья Мотева (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Однако семейная жизнь у пары не заладилась, и они приняли решение о разводе. Мотева объясняла это тем, что со временем Николай стал реже появляться на экране, ушёл из театра и посвятил себя религии. Он получил высшее богословское образование и служил алтарником в одном из московских храмов.

Финансовая ситуация в семье оставалась сложной: денег постоянно не хватало, а Наталья одновременно училась и работала.

«Словом, я не подходила под его идеальную картину мира, которую он себе представлял. Мне было ужасно обидно. Я-то думала, что раз он не работает, то может взять часть забот о детях и доме на себя. Мой расчёт тогда был на то, что я отучусь, начну зарабатывать, и нам станет легче жить. Коля же говорил, что не вынесет, если я буду получать больше него. Я терпела», — поделилась Наталья.

Иванова раздражало, что жена проводит ночи за учебниками, готовясь к экзаменам. Ему не нравилось, что в доме, по его мнению, царил беспорядок, а в холодильнике не было разнообразия. Он считал, что быт и воспитание детей отходят на второй план, и это становилось причиной постоянных конфликтов.

«Отучившись, пройдя несколько курсов повышения квалификации и личную терапию, я понимаю: это был классический абьюз и газлайтинг. Тирания и деспотизм, по-русски. Но тогда я доиграла роль хорошей жены до конца. До тех пор, пока не поняла, что сейчас выйду в окно. Я уже билась головой об стену, хотя внешне мы выглядели довольно счастливой семьей. Поэтому, когда я кому-то говорила, что мы разводимся и размениваемся, люди просто в обморок падали», — вспоминала Мотева.

Развод и новая любовь


Новость о том, что актёр ушёл из семьи, стала неожиданностью для общественности. Николай Иванов оставил жену и пятерых детей ради новой избранницы — врача Ольги Сафоновой.

Интересный факт: сын Ольги, Дмитрий, тоже актёр. Возможно, именно он познакомил маму с Ивановым.

Сначала Наталья Мотева тяжело переживала развод, но со временем ей удалось наладить отношения с бывшим мужем. Сейчас они мирно обсуждают вопросы, связанные с воспитанием детей.

Актер Николай Иванов (фото: кадр из сериала «Знахарь»)

Увлечения и образ жизни


Помимо актёрской карьеры, у Николая Иванова есть несколько хобби. В свободное время он любит рыбачить, кататься на велосипеде и играть на гитаре.

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Ольга Бузова закрыла компанию BUZfood из-за убытков
06 марта 2025, 11:36

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова вынуждена была закрыть свою компанию BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей, пишет Mash.
По данным издания, Бузова открыла юрлицо «Бузова Рест Компани» в 2019-м. В течение года в Москве и Санкт-Петербурге появилось три одноименных ресторана.

Позже певица запустила собственные бренды вина, пива и водки: Buzwine, Buzbeer, Buzvodka. Однако это не принесло прибыли, а наоборот, компания постоянно несла убытки, а в рестораны наведывались соответствующие органы и постоянно выписывали штрафы на те или иные нарушения.

На протяжении последних трех лет общий убыток компании Бузовой составил примерно 100 миллионов рублей. Постепенно все рестораны теледивы закрылись, однако компания продолжала существовать. Теперь же Ольга ее ликвидировала.

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