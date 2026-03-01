Достижения.рф

«Весело»: где укрылась от ракетных ударов в Дубае украинская певица Светлана Лобода — фото

Певица Светлана Лобода укрылась от ракетных ударов в Дубае на парковке
Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Светлана Лобода сейчас находится в Дубае и, как и многие знаменитости, столкнулась с последствиями обострения на Ближнем Востоке.



С 28 февраля в регионе сообщают о ракетных ударах. По словам певицы, чтобы переждать возможные взрывы, она спустилась в подземный паркинг и опубликовала оттуда видео в соцсетях.

На кадрах видно, что в укрытии много людей. Парковку заставили креслами, на которых жители и туристы проводят время, ожидая окончания тревоги.

«Дубай, подземный паркинг. Весело», — поделилась украинская исполнительница.

Светлана Лобода (Фото: Instagram*/lobodaofficial)

В Дубае по-прежнему остаются и другие российские селебрити, которые делятся происходящим и рассказывают о настроениях в городе. Ранее на связь вышла дочь Дмитрия Маликова Стефания. Она призналась, что пережила тревожные эмоции из‑за ночного срабатывания сирен экстренной безопасности, а из окон, по ее словам, было видно пожар.
