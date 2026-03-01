«Весело»: где укрылась от ракетных ударов в Дубае украинская певица Светлана Лобода — фото

01 марта 2026, 22:27

Певица Светлана Лобода укрылась от ракетных ударов в Дубае на парковке

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Светлана Лобода сейчас находится в Дубае и, как и многие знаменитости, столкнулась с последствиями обострения на Ближнем Востоке.





С 28 февраля в регионе сообщают о ракетных ударах. По словам певицы, чтобы переждать возможные взрывы, она спустилась в подземный паркинг и опубликовала оттуда видео в соцсетях.



На кадрах видно, что в укрытии много людей. Парковку заставили креслами, на которых жители и туристы проводят время, ожидая окончания тревоги.





«Дубай, подземный паркинг. Весело», — поделилась украинская исполнительница.