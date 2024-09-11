«Лоботомия» и ненависть к россиянам: сбежавшая Чулпан Хаматова выставила условия для возвращения в РФ

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Чулпан Хаматова снова заговорила о своем возвращении в Россию. Сбежавшая в Латвию актриса также рассказала, как относится к театру «Современник», благодаря которому стала популярной.
В материале «Радио 1» расскажем, как Хаматова ответила на вопрос о сцене, посвятившей годы жизни.
Вместе с этим она категорически отказалась возвращаться в театр «Современник», на сцену которого ее однажды вывела Галина Волчек.
Как утверждает журналист Михаил Шахназаров, это единственная причина, почему Хаматова, резко высказывающаяся о России, российской армии и жителях страны, и получая деньги в Латвии, до сих пор не имеет статуса иноагента.
В аннотации Чулпан указана как актриса театра и кино, заслуженная и народная артистка РФ, общественный деятель. Подписка на 3 месяца обойдется в 4,5 тысячи рублей.
В сентябре Чулпан должна была выступить на исторической сцене Национального Латвийского театра, но дирекция разорвала договор аренды, не объясняя причин. Теперь артистка репетирует в ангаре на окраине города.
Напомним, что весной 2022 года Хаматова уволилась из театра «Современник» и уехала из России. В конце 2022 года ее исключили из попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра». В одном из громких интервью после переезда в Европу она высказалась про звание народного артиста России, назвав его «какой-то бредятиной».
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Возвращение Хаматовой в РоссиюХаматова заявила, что была бы не против инкогнито прилететь в Россию и прогуляться по любимым улицам. При этом она назвала одно чудовищное условие.
«Эти люди, которые живут там, они же там останутся. Если туда возвращаться — это уже какое-то миссионерство должно быть… Это уже должна быть какая-то лоботомия, я не знаю», — заявила актриса.Чулпан добавила, что в РФ нее есть друзья, которые смогли «сохранить рассудок». Она выразила надежду, что их общение будет продолжаться.
Вместе с этим она категорически отказалась возвращаться в театр «Современник», на сцену которого ее однажды вывела Галина Волчек.
«Точно не вернусь уже никогда. Даже личные контакты, которые там были, они настолько все искорежены», — отметила Хаматова, рассуждая о бывших коллегах.
Покровители Хаматовой в РоссииЧулпан Хаматова имеет влиятельных покровителей, которые прикрывают её и оказывают поддержку даже после побега актрисы из страны, пишет «Царьград».
Как утверждает журналист Михаил Шахназаров, это единственная причина, почему Хаматова, резко высказывающаяся о России, российской армии и жителях страны, и получая деньги в Латвии, до сих пор не имеет статуса иноагента.
«Не сомневаюсь, что она была в России. То, что ей звонили значимые люди, она не раз говорила», — отмечает Шахназаров.Об этом также высказывалась актриса Оксана Сташенко. По некоторым данным, она имеет отношение к детскому фонду Хаматовой.
«Все судачат, что и идея с созданием фонда — не её. Я не держала свечку, но все говорят, что у неё здесь был свой покровитель. Очень влиятельный. Почему вдруг она стала играть все роли в "Современнике"?» - заявила Сташенко.В свою очередь, сама звезда опровергает эти слухи.
«Все уверены, что у меня есть тайные кукловоды, какие-то кураторы. Якобы они платят мне деньги, и потом я сажусь и что-то рассказываю вам», — отмечает актриса.
Продолжает зарабатывать в РоссииВ августе сообщалось, что Хаматова продолжает зарабатывать в России на онлайн-курсах одного из сервисов. Как выяснил aif.ru, посетителям и клиентам платформы предлагается пройти курс по актерскому мастерству от актрисы.
В аннотации Чулпан указана как актриса театра и кино, заслуженная и народная артистка РФ, общественный деятель. Подписка на 3 месяца обойдется в 4,5 тысячи рублей.
Жизнь Хаматовой после переездаПосле переезда в Латвию карьера Хаматовой складывается не самым лучшим образом — актрису уволили из Нового Рижского театра. На сцене она исполнила несколько спектаклей, однако каким-то успехом они не отличались. Отношения с коллективом также не сложились.
В сентябре Чулпан должна была выступить на исторической сцене Национального Латвийского театра, но дирекция разорвала договор аренды, не объясняя причин. Теперь артистка репетирует в ангаре на окраине города.
Напомним, что весной 2022 года Хаматова уволилась из театра «Современник» и уехала из России. В конце 2022 года ее исключили из попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра». В одном из громких интервью после переезда в Европу она высказалась про звание народного артиста России, назвав его «какой-то бредятиной».
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Алина Юрчак