Loewe, Miu Miu и Prada: Ксения Собчак собрала коллекцию сумок, которой можно позавидовать
Ксения Собчак снова продемонстрировала, что умеет превращать аксессуары в главную деталь образа. На свежих фотографиях журналистки «Звездач» разглядел её внушительную коллекцию сумок и насчитал моделей сразу нескольких люксовых брендов.
В гардеробе Собчак можно заметить сумки Loewe, Miu Miu и Prada. Общая стоимость представленных аксессуаров составляет около 1 миллиона 259 тысяч рублей.
Причём, судя по всему, это лишь небольшая часть коллекции Ксении. Сумки у журналистки явно найдутся практически под любой образ — от более сдержанных вариантов до ярких моделей, которые сами становятся акцентом наряда.
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