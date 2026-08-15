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Loewe, Miu Miu и Prada: Ксения Собчак собрала коллекцию сумок, которой можно позавидовать

У Ксении Собчак есть коллекция сумок стоимостью 1,2 миллиона рублей
Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак снова продемонстрировала, что умеет превращать аксессуары в главную деталь образа. На свежих фотографиях журналистки «Звездач» разглядел её внушительную коллекцию сумок и насчитал моделей сразу нескольких люксовых брендов.



В гардеробе Собчак можно заметить сумки Loewe, Miu Miu и Prada. Общая стоимость представленных аксессуаров составляет около 1 миллиона 259 тысяч рублей.

Причём, судя по всему, это лишь небольшая часть коллекции Ксении. Сумки у журналистки явно найдутся практически под любой образ — от более сдержанных вариантов до ярких моделей, которые сами становятся акцентом наряда.

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