Седокова заявила, что родственники бывшего мужа несправедливо обвиняют её в его смерти

15 августа 2026, 17:39

Анна Седокова вновь пожаловалась на травлю перед судом по делу Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова снова высказалась о травле, с которой, по её словам, сталкивается уже второй год после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы. На этот раз певица решила ответить на сообщения хейтеров накануне очередного судебного заседания по делу, связанному с наследством и обстоятельствами смерти баскетболиста.





Седокова утверждает, что перед судом в её адрес вновь начали распространять обвинения и напоминать о деталях транспортировки тела Тиммы. В частности, певица опровергла утверждения о том, что якобы отправила тело бывшего мужа «в пакете». По словам Анны, она сама активно участвовала в организации перевозки и пыталась помочь в сложившейся ситуации.





«Я понимаю, что впереди суд и необходимо хоть как-то очернить меня. Потому что люди уже всё видят и во всём разобрались. И вот опять мне пишут про пакет. Когда я сорвалась тогда второго числа и впервые прервала молчание и рассказала о том, как я жила, то я рассказала и об этом. И сейчас странно, что меня обвиняют в том, что сделали сами. Выдумывают гадости, обманывают всех и думают, что я буду, как всегда, молчать. Нет, не буду. Хватит», — написала певица.

«Люди занимаются травлей уже второй год. И делают они это потому, что хотят снять ответственность с себя. Ну и жажда наживы у некоторых. И популярности на старости лет», — заявила Анна.