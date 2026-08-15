«Никто меня не поддерживает»: муж Натальи Бардо не помогает ей финансово

15 августа 2026, 17:28

Актриса Наталья Бардо призналась, что супруг поддерживает её только морально

Наталья Бардо (Фото: Instagram* / @bardonata)

Наталья Бардо рассказала об особенностях семейного бюджета с супругом Марюсом Вайсбергом. По словам актрисы, у них раздельные финансы, поэтому все свои покупки, проекты и личные желания она оплачивает самостоятельно. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Бардо подчеркнула, что финансово муж её не поддерживает — всё необходимое она приобретает на деньги, которые сама заработала благодаря съёмкам в кино. При этом моральную поддержку со стороны супруга актриса считает очень важной.





«У меня с мужем раздельный бюджет. Я всё делаю сама. Никто меня не поддерживает в этом финансово, всё куплено на деньги, заработанные со съёмок в кино. Муж меня морально поддерживает безумно. Он радуется за меня, верит в меня», — рассказала Бардо на открытии своей студии IN’ME.