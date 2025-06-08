«Логово Даши»: Сергей Пынзарь показал просторную гардеробную жены в квартире в Турции

08 июня 2025, 09:06

Сергей Пынзарь показал просторную гардеробную жены в квартире в Турции

Сергей и Дарья Пынзарь (Фото: Инстаграм* @darya_pinzar86)

Много лет звезды «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь с сыновьями живут в турецкой Аланье, где у семьи есть собственное жилье. В своем влоге на YouTube Сергей Пынзарь показал, как выглядит просторная гардеробная жены.





По словам мужчины, в гардеробной практически нет места для новых вещей. Стоит отметить, что Дарья действительно любит шопинг и следит за модными новинками.



Фото: кадр из видео «Как выглядит гардероб Дарьи Пынзарь» / YouTube @SergeiPinzar



«Логово Даши. Здесь ее царство. Знаете, когда мы организовывали этот угол для Дарьи Витальевны, я думал, что пространства здесь хватит на года четыре ежедневных покупок. Но нет! Оказалось, что все битком!» — рассказал 41-летний Сергей.