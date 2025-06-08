Федор Смолов и Карина Истомина улетели с дочкой на Мальдивы и устроили романтический вечер — фото

08 июня 2025, 07:34

Федор Смолов и Карина Истомина поделились кадрами отдыха с дочкой на Мальдивах

Фёдор Смолов и Карина Истомина (Фото: Instagram* @diamond_april)

Футболист Федор Смолов и модель Карина Истомина наслаждаются романтическим отдыхом на Мальдивах, ужиная при свечах и гуляя с дочкой по пляжу. Пара делится нежными моментами семейного счастья в соцсетях, заряжая фанатов позитивом.





Супруги проводят начало лета на берегу Индийского океана. В отдых знаменитости отправились вскоре после победы «Краснодара», взяв с собой маленькую дочь Лору. Ранее в мае Истомина изо всех сил болела за мужа во время матча и очень бурно прокомментировала победу «Краснодара» в Кубке России.



Карина Истомина с дочкой Лорой (Фото: Instagram* @diamond_april)

Позже стало известно, что контракт Смолова подошел к концу.





«Краснодар, спасибо! Теперь уже могу рассказать, мы окончательно вернулись домой. У Феди закончился контракт с Краснодаром и продления не будет. Что будет дальше, сказать не могу, потому что мы сами не знаем. Все решится этим летом», — писала Карина в своем блоге.

Фёдор Смолов и Карина Истомина (Фото: Instagram* @diamond_april)



Фёдор Смолов с дочкой Лорой (Фото: Instagram* @diamond_april)



«С каждым новым днем, с каждым ее прогрессом и ростом эмоций все больше», — делился спортсмен.