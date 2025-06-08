Федор Смолов и Карина Истомина улетели с дочкой на Мальдивы и устроили романтический вечер — фото
Федор Смолов и Карина Истомина поделились кадрами отдыха с дочкой на Мальдивах
Футболист Федор Смолов и модель Карина Истомина наслаждаются романтическим отдыхом на Мальдивах, ужиная при свечах и гуляя с дочкой по пляжу. Пара делится нежными моментами семейного счастья в соцсетях, заряжая фанатов позитивом.
Супруги проводят начало лета на берегу Индийского океана. В отдых знаменитости отправились вскоре после победы «Краснодара», взяв с собой маленькую дочь Лору. Ранее в мае Истомина изо всех сил болела за мужа во время матча и очень бурно прокомментировала победу «Краснодара» в Кубке России.
Позже стало известно, что контракт Смолова подошел к концу.
«Краснодар, спасибо! Теперь уже могу рассказать, мы окончательно вернулись домой. У Феди закончился контракт с Краснодаром и продления не будет. Что будет дальше, сказать не могу, потому что мы сами не знаем. Все решится этим летом», — писала Карина в своем блоге.После чемпионства «Краснодара» он вернулся в Москву, а затем счастливая семья вместе улетела к пляжу у лазурного океана.
Карина уже около недели публикует в блоге кадры, где она катается на велосипеде по острову, любуется закатами и гуляет по белоснежному песку. Конечно, Федора с дочкой она тоже снимает.
Особое внимание фанатов привлек один из последних постов: Истомина показала романтический ужин с мужем в ресторане. Стол украшали свечи, а к шатру вела дорожка из фонарей.
Родители также прокалились на яхте, где Федор аккуратно держал дочку на коленях, пока та задумчиво смотрела на океан. В комментариях похвалили Смолова как заботливого отца, отмечая его любовь в общении с Лорой.
В феврале на День всех влюбленных супруги записывали совместный выпуск подкаста Smol Talk, где признались, что их жизнь сильно поменялась с появлением дочери. Стало иногда не хватать времени друг на друга — это правда, однако свою малышку они обожают и ни на что не променяют семейную жизнь.
Федор заявлял, что отцовство принесло ему «невероятные» ощущения.
«С каждым новым днем, с каждым ее прогрессом и ростом эмоций все больше», — делился спортсмен.*Запрещенная в России экстремистская организация