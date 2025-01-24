Лолита на камеру выругалась матом из-за новых проблем в карьере

Лолита Милявская (фото: соцсети)
Лолита снова переживает кризис в карьере. Только недавно ей удалось вернуться к полноценной работе после «отмены», как вдруг выступления опять начали срываться.
Сегодня Telegram-канал SHOT написал, что весенний тур исполнительницы оказался под угрозой срыва, поскольку против гастролей активно выступают представители общественной организации «Русская община».
На днях представителям Милявской пришло письмо, в котором говорилось, что запланированный концерт в одном из регионов России отменяется, поскольку в день его проведения будут проводиться ремонтные работы на площадке. Команда певицы предполагает, что это лишь формальный предлог для отмены выступления.
Также уже несколько месяцев «Русская община» добивается нового бойкота Милявской из-за её заявлений, сделанных на украинском телевидении в 2012 году. Тогда она высказалась о «потреблении москалей». В свою защиту Лолита отметила, что заявление вырвано из контекста и, напротив, высмеивает национализм. Она призвала оставить её в покое, заявив, что концерты состоятся в любом случае.
Накануне же она опубликовала видео, в котором громко ругается матом. Общий посыл сводится к тому, что певица очень устала от происходящего. Она рассказала, что в минуты слабости выходит на морской берег.
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На днях представителям Милявской пришло письмо, в котором говорилось, что запланированный концерт в одном из регионов России отменяется, поскольку в день его проведения будут проводиться ремонтные работы на площадке. Команда певицы предполагает, что это лишь формальный предлог для отмены выступления.
Также уже несколько месяцев «Русская община» добивается нового бойкота Милявской из-за её заявлений, сделанных на украинском телевидении в 2012 году. Тогда она высказалась о «потреблении москалей». В свою защиту Лолита отметила, что заявление вырвано из контекста и, напротив, высмеивает национализм. Она призвала оставить её в покое, заявив, что концерты состоятся в любом случае.
Накануне же она опубликовала видео, в котором громко ругается матом. Общий посыл сводится к тому, что певица очень устала от происходящего. Она рассказала, что в минуты слабости выходит на морской берег.
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Анастасия Чинкова