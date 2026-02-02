Достижения.рф

«Очень маленького размера»: NЮ возмутился интимными фото, которые рассылают от его имени

NЮ не согласен с размером полового органа на дикпиках от мошенника
Юрий Николаенко (Фото: Instagram* / @nikolaenko_a.d.c)

Юрий Николаенко, известный как NЮ и звезда сериала «Улица», пожаловался в соцсетях на предприимчивого мошенника, который пишет подписчикам от его имени и шлёт интимные снимки.



Возмущение артиста вызвал не сам факт рассылки, а содержание «посланий», которое, по его словам, совершенно не соответствует реальности.

Музыкант публично заявил, что никогда никому не пишет в личные сообщения и призвал фанатов не вестись на провокации. По его словам, неизвестный в Telegram рассылает фото сомнительного качества и ещё более сомнительных параметров, чем бросает тень на репутацию артиста.

При этом, судя по количеству восторженных рилсов с концертов Николаенко, желающих получить сообщение именно от настоящего NЮ и без всяких мошенников у него и так хватает.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

