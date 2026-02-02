«Очень маленького размера»: NЮ возмутился интимными фото, которые рассылают от его имени
Юрий Николаенко, известный как NЮ и звезда сериала «Улица», пожаловался в соцсетях на предприимчивого мошенника, который пишет подписчикам от его имени и шлёт интимные снимки.
Возмущение артиста вызвал не сам факт рассылки, а содержание «посланий», которое, по его словам, совершенно не соответствует реальности.
Музыкант публично заявил, что никогда никому не пишет в личные сообщения и призвал фанатов не вестись на провокации. По его словам, неизвестный в Telegram рассылает фото сомнительного качества и ещё более сомнительных параметров, чем бросает тень на репутацию артиста.
При этом, судя по количеству восторженных рилсов с концертов Николаенко, желающих получить сообщение именно от настоящего NЮ и без всяких мошенников у него и так хватает.
