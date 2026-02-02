«Очень маленького размера»: NЮ возмутился интимными фото, которые рассылают от его имени

02 февраля 2026, 14:06

NЮ не согласен с размером полового органа на дикпиках от мошенника

Юрий Николаенко (Фото: Instagram* / @nikolaenko_a.d.c)

Юрий Николаенко, известный как NЮ и звезда сериала «Улица», пожаловался в соцсетях на предприимчивого мошенника, который пишет подписчикам от его имени и шлёт интимные снимки.