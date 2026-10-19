Стас Михайлов отреагировал на слухи о разводе с супругой

19 октября 2026, 01:34

Певец Стас Михайлов развеял слухи о разводе

Стас Михайлов (Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Певец Стас Михайлов публично опроверг разговоры о расставании с женой Инной. Артист в беседе с журналистами заявил, что в их семье всё в порядке, и призвал поклонников порадоваться за них.





Заявление прозвучало на юбилейном концерте Виктора Дробыша «Восемнадцать друзей Дробыша», который прошёл в воскресенье на московской площадке Live Арена. В ходе мероприятия журналисты, ссылаясь на недавние слухи, поинтересовались у артиста, что происходит в его личной жизни.



«Да вы что? Порадуйтесь за нас. Всё хорошо!» — ответил он.