Виктория Боня призвала дочь тянуть дорогие подарки и деньги с отца-миллионера
Виктория Боня посоветовала дочери просить дорогие подарки у отца
Российская блогерша Виктория Боня предложила 14‑летней дочери Анджелине обращаться за подарками и деньгами к отцу — предпринимателю и миллионеру Алексу Смерфиту. С таким советом она обратилась к наследнице в своём YouTube-канале.
В кадре Анджелина попросила маму купить ей дорогостоящий браслет в бутике Hermès. Однако Боня не стала потакать запросам дочери и выдвинула альтернативный вариант.
«Ты не с матери должна тянуть [деньги и подарки], а с отца. Учись, надо с отцов тянуть, а не с матерей. Ты его в Hermès давай веди», — высказалась телезвезда.Однако Анджелина сомневается, что отец согласится оплатить желанный браслет. По её словам, Алекс Смерфит не склонен к дорогим покупкам и не приобретает люксовые вещи даже для себя. Девочка также упомянула, что он отказался выделить средства на услуги личного повара для неё и матери.