Виктория Боня призвала дочь тянуть дорогие подарки и деньги с отца-миллионера

19 октября 2026, 02:23

Виктория Боня посоветовала дочери просить дорогие подарки у отца

Анджелина Смерфит (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Российская блогерша Виктория Боня предложила 14‑летней дочери Анджелине обращаться за подарками и деньгами к отцу — предпринимателю и миллионеру Алексу Смерфиту. С таким советом она обратилась к наследнице в своём YouTube-канале.





В кадре Анджелина попросила маму купить ей дорогостоящий браслет в бутике Hermès. Однако Боня не стала потакать запросам дочери и выдвинула альтернативный вариант.



«Ты не с матери должна тянуть [деньги и подарки], а с отца. Учись, надо с отцов тянуть, а не с матерей. Ты его в Hermès давай веди», — высказалась телезвезда.