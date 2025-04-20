Лолита Милявская призналась, что воровала у родственницы

Лолита Милявская (фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)
Певица Лолита Милявская поделилась, что съела кулич еще до наступления Пасхи, а еще вспомнила, как в детстве воровала у бабушки сладости.
Исполнительница хита «На Титанике» вспомнила, что раньше ее бабушка покупала коробку сладостей и прятала ее до случая, поскольку раньше шоколадные конфеты было тяжело приобрести.
Еще Милявская уточнила, что сейчас она уже ничего не ворует, так как все находится в открытом доступе. При этом Лолита в шутку пожаловалась, что ни один кулич в ее жизни еще не дожил до Пасхи, так как она не может долго терпеть и пробует праздничное угощение.
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«Надо было залезть мизинцем, приподнять крышечку коробки, растолкать бумажечки, выковырять конфетку и съесть, а потом уплотнить, чтобы коробка выглядела, как не начатая», — призналась артистка в своем Teлеграм-канале.
Еще Милявская уточнила, что сейчас она уже ничего не ворует, так как все находится в открытом доступе. При этом Лолита в шутку пожаловалась, что ни один кулич в ее жизни еще не дожил до Пасхи, так как она не может долго терпеть и пробует праздничное угощение.
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Ольга Енгалычева