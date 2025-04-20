Медики рекомендовали Михаилу Боярскому месяц не выступать

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)
Жена Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета и народная артистка России Лариса Луппиан заявила ТАСС, что медики попросили актера воздержаться от скорого возвращения на сцену.
«Вообще врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете — врачи нам одно говорят, а мы делаем другое», — обратила внимание супруга Боярского.
Лариса не стала точно отвечать на вопрос о датах возвращения Народного артиста России на сцену. По словам возлюбленной Михаила, актер примет решение, ориентируясь на свои ощущения.
Напомним, 14 апреля Боярского госпитализировали после несчастного случая на репетиции в театре. Как данным Mash, он оступился на сцене и упал с трехметровой высоты на спину во время спектакля «Ромео и Джульетта. Вероятно, Михаил сломал ребра и получил ушибы.
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*Запрещен в РФ
Ольга Енгалычева