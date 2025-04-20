«Спасибо, что выбрала нас»: бас-гитарист Uma2rmaH Сергей Кристовский стал отцом в седьмой раз

Сергей Кристовский и Ксения Кудашкина (Фото: Инстаграм* @kseniia.6273)
У бас-гитариста группы Uma2rmaH Сергея Кристовского родился седьмой ребенок.
У музыканта и его супруги Ксении Кудашкиной, которая на 16 лет моложе, появилась дочь.
В личном блоге Ксения поделилась фотографиями из роддома. На кадрах Кудашкина держит огромный букет роз, а Кристовский бережно обнимает новорожденную дочь.
Сергей Кристовский и Ксения Кудашкина (Фото: Инстаграм* @kseniia.6273)
Пользователи Сети поздравили счастливых родителей с появлением наследницы и пожелали семье Кристовских радости.
Напомним, что Сергей Кристовский и Ксения Кудашкина воспитывают еще и сына. Этот брак стал для бас-гитариста третьим.
В первом у него родились три сына и одна дочь. В 2014 году музыкант ушел от супруги к звезде сериала «Восьмидесятые» Наталье Земцовой. В этом союзе у Кристовского появился сын. Потом он покинул и эту семью ради новой возлюбленной.
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*Запрещен в РФ
В личном блоге Ксения поделилась фотографиями из роддома. На кадрах Кудашкина держит огромный букет роз, а Кристовский бережно обнимает новорожденную дочь.
«Спи, моя жизнь, мой маленький крохотный дом. Дом, где недавно мое поселилось сердце. Спасибо, что выбрала нас, наша маленькая принцесса!» — обратилась к малышке жена музыканта.
Сергей Кристовский и Ксения Кудашкина (Фото: Инстаграм* @kseniia.6273)
Пользователи Сети поздравили счастливых родителей с появлением наследницы и пожелали семье Кристовских радости.
«С прибавлением! Счастья и здоровья малышке», «Пусть будет самой счастливой», — подчеркнули комментаторы.
Напомним, что Сергей Кристовский и Ксения Кудашкина воспитывают еще и сына. Этот брак стал для бас-гитариста третьим.
В первом у него родились три сына и одна дочь. В 2014 году музыкант ушел от супруги к звезде сериала «Восьмидесятые» Наталье Земцовой. В этом союзе у Кристовского появился сын. Потом он покинул и эту семью ради новой возлюбленной.
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*Запрещен в РФ
Ольга Енгалычева