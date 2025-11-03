Блогер Катя Клэп задолжала налоговой более полумиллиона рублей
Блогер Катя Клэп (настоящее имя — Екатерина Трофимова) задолжала бюджету 570 тысяч рублей.
Как сообщает издание «Постньюс», крупная недоимка возникла из-за того, что индивидуальный предприниматель не перечислил обязательные платежи. Эта деятельность связана с работой в сфере рекламных агентств.
Если Трофимова не погасит сумму долга в оперативные сроки, Федеральная налоговая служба может применить к ней меры. В частности, ведомство вправе заблокировать расчётные счета блогера.
Если и это не побудит её рассчитаться с задолженностью, к делу подключатся судебные приставы. Они возбудят исполнительное производство. На текущий момент в отношении Екатерины Трофимовой не ведётся никаких производств.
Ранее блогер Лиза Миллер добилась банкротства, чтобы не платить 233 миллиона рублей по налогам.
