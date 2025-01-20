Пьёт с мамой кофе и учит её английским словам: Лолита показала семейные посиделки с «особенной» дочерью

Лолита Милявская (фото: соцсети)
Лолита показала, как проводит время с дочерью, которой диагностировали особенности в развитии. Девочка родилась в браке с Александром Цекало, но он не является биологическим отцом ребёнка.
Певица довольно редко делится с поклонниками фотографиями и видео со своей дочерью, которая живёт с бабушкой. Но на этот раз Лолита представила в своих соцсетях небольшое видео, на котором показала, как проходят их семейные посиделки.
Мама и 26-летняя дочь сидят на столиком и пьют кофе. Милявская рассказала, что дочь делится с ней успехами в изучении английского языка. Многие слова, призналась певица, она слышала впервые. Например, открытием стало то, что «спайдермен» – это «человек-паук».
В комментариях Лолите написали много приятных слов, ответив, какой взрослой стала её дочь. Не прошли поклонники и мимо наряда девушки – на Еве объёмная чёрно-белая шуба, которую специально для неё сшили из рыси.
Подписчики не забыли и про диагноз – у наследницы звезды синдром Аспергера. «Лола, молодец! Столько труда вложила в девочку. Ну, не будем скромничать – это очень дорого. Всё это лечение, врачи разных направлений», – пишет одна из поклонниц.
Ева родилась в браке Лолиты с телеведущим и продюсером Александром Цекало. Незадолго до рождения ребёнка они официально расписались, однако позже Милявская призналась, что сначала изменять начал муж, а затем и она, поэтому отцом девушки Цекало не является.
Несмотря на диагноз, Еве удалось получить высшее образование. Она отучилась в Варшавском университете на факультете филологии. Девушка практически в совершенстве знает английский язык и изучает еще несколько других языков.
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Мама и 26-летняя дочь сидят на столиком и пьют кофе. Милявская рассказала, что дочь делится с ней успехами в изучении английского языка. Многие слова, призналась певица, она слышала впервые. Например, открытием стало то, что «спайдермен» – это «человек-паук».
В комментариях Лолите написали много приятных слов, ответив, какой взрослой стала её дочь. Не прошли поклонники и мимо наряда девушки – на Еве объёмная чёрно-белая шуба, которую специально для неё сшили из рыси.
Подписчики не забыли и про диагноз – у наследницы звезды синдром Аспергера. «Лола, молодец! Столько труда вложила в девочку. Ну, не будем скромничать – это очень дорого. Всё это лечение, врачи разных направлений», – пишет одна из поклонниц.
Ева родилась в браке Лолиты с телеведущим и продюсером Александром Цекало. Незадолго до рождения ребёнка они официально расписались, однако позже Милявская призналась, что сначала изменять начал муж, а затем и она, поэтому отцом девушки Цекало не является.
Несмотря на диагноз, Еве удалось получить высшее образование. Она отучилась в Варшавском университете на факультете филологии. Девушка практически в совершенстве знает английский язык и изучает еще несколько других языков.
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Анастасия Чинкова