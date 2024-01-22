Лолита объяснилась за пост с поздравлениями Зеленского

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Лолита Милявская обвинила украинскую сторону в росте интереса к посту 2019 года с поздравлениями Зеленскому, так как на Украине заинтересованы в разжигании внутренних конфликтов в России.
«На фоне трагедии, траура, варварского совершенно расстрела, не побоюсь этого слова, в Донецке, мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной, я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине», - пояснила Лолита в своем Telegram-канале.
По словам певицы, именно украинская сторона спровоцировала рост интереса к посту четырехлетней давности. Она считает, что сделано это для того, чтобы «мы друг другу горло перегрызли», так как Украина заинтересована в разжигании внутренних конфликтов в России, уверена Лолита.
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