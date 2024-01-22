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Лолита объяснилась за пост с поздравлениями Зеленского

Лолита: интерес к посту о Зеленском стал результатом работы украинской стороны
22 января 2024, 21:22
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Лолита Милявская обвинила украинскую сторону в росте интереса к посту 2019 года с поздравлениями Зеленскому, так как на Украине заинтересованы в разжигании внутренних конфликтов в России.
«На фоне трагедии, траура, варварского совершенно расстрела, не побоюсь этого слова, в Донецке, мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной, я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине», - пояснила Лолита в своем Telegram-канале.

По словам певицы, именно украинская сторона спровоцировала рост интереса к посту четырехлетней давности. Она считает, что сделано это для того, чтобы «мы друг другу горло перегрызли», так как Украина заинтересована в разжигании внутренних конфликтов в России, уверена Лолита.


Напомним, в 2019 году на своей странице в сети Instagram* (запрещена в России как экстремистская) Лолита в шутку заявила, что выезжает в Киев. Она также тогда выразила надежду на то, что с приходом к власти Зеленского ситуация в стране стане лучше.

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#пост
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#telegram
#киев
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SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина
Ставший доверенным лицом Путина SHAMAN сказал, что продолжит «служить России»
22 января 2024, 19:35

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Певец SHAMAN, ставший доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, рассказал в беседе с РИА Новости, какими задачами планирует заняться.
Певец отметил, что в качестве доверенного лица президента он продолжит служить нашей стране, только будет делать это еще лучше, чем прежде. В интервью SHAMAN не стал разглашать каких-либо подробностей, подчеркнув, что скоро зрители все увидят сами.

«Я поддерживаю выдвижение Владимира Путина на пост президента РФ, так как в это непростое для государства, да и всего мира, время, он неотступно ведет нашу страну к победе», — приводит слова музыканта РИА Новости.
Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах. В Центризбирком доставили девяносто пять коробок с подписными листами.

Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. Впервые Путин рассказал о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#певец
#цик
#путин
#рф
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Группа «Несчастный случай» впервые выступит в Канаде и США
22 января 2024, 18:14

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Группа «Несчастный случай» по случаю своего 40-летнего юбилея впервые отправится на гастроли в Канаду и США. Об этом рассказал основатель и постоянный фронтмен музыкального коллектива Алексей Кортнев.
В феврале нынешнего года группа 11 концертов в 11 разных городах, проехав через весь американский континент. Начиная с третьего числа, музыканты выступят сначала в канадских Торонто, Монреале, Калгари и Ванкувере. Американская часть турне стартует 9 февраля в Сиэтле. Затем последуют Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Атланта, Нью-Йорк и Бостон. По словам Кортнева, гастроли позволят понять, насколько многочисленна аудитория группы за океаном.

Последнее выступление «Несчастного случая» датировано 24-м февраля 2022 года. Все их последующие ранее запланированные концерты были отменены. Например, уже в этом году было отменено выступление коллектива в Ростове-на-Дону. Концерт должен был состояться в ресторане «Пино Нуар».

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#концерт
#музыканты
#сша
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СМИ раскрыли причину отъезда Анны Asti из России
StarHit: Анна Asti уехала из России для реабилитации после операции на ногах
22 января 2024, 16:45

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Анна Asti уехала из России для реабилитации после операции на ступнях ног. Об этом сообщает StarHit.
Согласно сообщению, певица сделала операцию на ступнях ног. Уточняется, что она страдала редким заболеванием — Келлера 2, из-за которого она испытывала судороги. В начале января Asti сделала операцию и отправилась в отпуск. О чем она заранее предупредила своих поклонников. Уже в ближайшее время артистка вернется на родину.

19 января стало известно, что Анна Asti с мужем покинули Россию после вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, отменив все свои концерты. Оказалось, что цены на корпоративы исполнительницы рухнули. До скандального мероприятия стоимость выступления доходила до десяти миллионов рублей, после цена снизилась до семи. Райдер певицы тоже изменился — 600 тысяч рублей, 500 тысяч из которых на свет и звук, остальные 100 тысяч на всю команду исполнительницы.

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#отпуск
#певица
#цена
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#мероприятия
#свет
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Мать Бузовой пожаловалась на доходы дочери
Мать певицы Ольги Бузовой Ирина пожаловалась на падение доходов дочери
22 января 2024, 06:56

Фото: iStock/cookelma

Мать певицы Ольги Бузовой, Ирина Александровна, выразила обеспокоенность из-за снижения доходов своей дочери в ответ на вопрос о том, почему Бузова ездит на стареньком Mercedes уже восьмой год подряд.
В интервью KP.RU она подчеркнула, что дочь хотела поменять машину, но текущая экономическая обстановка в стране не позволяет этого сделать.

Ирина Александровна отметила, что доходы упали, и сейчас не время на роскошные покупки.

Ранее мать Ольги Бузовой предположила, что дочь решила не посещать вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой из-за своего воспитания, при этом признав, что была строгой матерью.

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#мать
#покупки
#интервью
#доходы
#мама
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Отар Кушанашвили высказался о голой вечеринке Ивлеевой
Кушанашвили не увидел искренности в извинениях участников вечеринки Ивлеевой
22 января 2024, 06:22

Фото: iStock/carloscastilla

Российский журналист Отар Кушанашвили высказал свое мнение о скандальной голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в интервью блогеру Антону Штейну на YouTube.
По его словам, многие участники мероприятия стали извиняться для того, чтобы сохранить возможность работать и зарабатывать в России. Однако журналист выразил сомнение в искренности их извинений, утверждая, что травля звезд, вызванная случившимся, является несоразмерной.

Кушанашвили отметил, что считает отвратительным и недостойным демократического государства тот факт, что участников вечеринки подвергают травле и лишению заработка. Он выразил свое сожаление по поводу плохой организации мероприятия и выразил симпатию к самой Ивлеевой, считая ее жертвой обстоятельств и подчеркивая недопустимость истерии, окружающей этот случай.

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#журналист
#мероприятия
#мама
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TooFab: Бритни Спирс рассказала в соцсетях о своих взаимоотношениях с едой
21 января 2024, 02:37

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Американская поп-звезда Бритни Спирс опубликовала в социальных сетях пост, в котором подробно рассказала о своих личных отношениях с едой и о том, как она относится к своему весу.
«Еда — моя слабость, я признаю это <...> Я страстная любительница поесть», — написала 42-летняя Спирс рядом с фотографией горячего шоколада из нью-йоркского магазина мороженого Glace.

Затем певица упомянула своего бывшего мужа Сэма Асгари (при этом не называя его по имени), отметив, что он «знает много разных способов и простых трюков, чтобы оставаться здоровым».

На протяжении многих лет Спирс продолжала откровенничать с поклонниками о здоровье и фитнесе. В прошлом году звезда даже вызвала личного тренера после того, как, по ее словам, ей сказали, что ей нужно вернуть «молодое тело».

Исполнительница завершила свой пост предложением к своим подписчикам, написав: «Я советую, с кем бы вы ни были или думаете быть вместе <...> смотрите на них точно так же, как вы смотрите на этот кофе» (цитата по изданию TooFab).

Ранее Спирс опровергла слухи о своём грядущем альбоме и заявила, что больше не вернется в музыкальную индустрию, но будет писать песни для других артистов. Последний на сегодняшний день студийный альбом Спирс, "Glory", вышел ещё в 2016 году и был продан тиражом в 157 тысяч копий в первую же неделю.

16 августа 2023 года появилась новость о разводе Бритни Спирс и её супруга Сэма Асгари. По слухам, Спирс изменяла мужу.

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#певица
#еда
#звёзды
#соцсети
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Валерий Меладзе перенёс концерты в Казахстане из-за смерти отца
20 января 2024, 20:27

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российский певец Валерий Меладзе перенёс концерты в Казахстане в связи со смертью своего 90-летнего отца. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовано на странице организаторов выступления в соцсетях.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в 90-летнем возрасте скончался отец Валерия и Константина Меладзе. В декабре Шота Меладзе был госпитализирован в одну из столичных клиник с осложнениями от перенесённого коронавируса.

Организаторы концертов сообщили зрителям, купившим билет, что выступления переносятся с конца января на начало февраля. Их билеты будут автоматически переоформлены на новые даты.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщала, что Валерий Меладзе прервал свой зарубежный тур в связи с госпитализацией отца. Он экстренно вернулся в Россию, чтобы быть рядом с ним.

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#концерт
#казахстан
#певец
#отец
#смерть
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Критик Бабичев назвал лучшую певицу России
Критик Бабичев: Долина является лучшей российской вокалисткой
20 января 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В РФ лучшей вокалисткой является Лариса Долина.
Так считает музыкальный критик Евгений Бабичев, пишет NEWS.ru. По его мнению, Долина является универсальной певицей, способной петь абсолютно все.

«Шикарная техника, мелизматика, вибрато на невероятно высоком уровне. Когда-то я говорил, что на российской сцене нет вокалистки лучше, чем Долина, с точки зрения вокала и техники на нашей эстраде», — выразил своё мнение Евгений Бабичев.
Сильной вокалисткой критик назвал и Полину Гагарину, особенно отмечая высокие ноты певицы.

«Некоторые вообще на верхотуре срываются на крик, но у Гагариной это именно вокал, который приносит удовольствие и российскому, и европейскому слушателям», — считает Евгений Бабичев.
Пение Григория Лепса критика сравнивает с манерой исполнения Владимира Высоцкого. Этим объясняется популярность артиста.

Среди рок-музыкантов специалист выделяет сооснователя группы «Ария» Валерия Кипелова, который совместил западную манеру рок-вокалиста с отечественной подачей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, приуроченный к её 60-летнему юбилею. Об этом в своём Telegram-канале сообщила газета «Комсомольская правда».

Выступление исполнительницы должно было состояться в день её рождения, 31 марта. Однако оно было отменено по необъявленным причинам. Также несколькими днями ранее, 27 марта, не состоится концерт Лолиты в Омске.

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#шоу-бизнес
#певица
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#общество
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Мама Бузовой объяснила, почему певицы не было на вечеринке Ивлеевой
Мама Бузовой: Воспитание не позволило Ольге пойти на вечеринку Ивлеевой
20 января 2024, 16:42

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Телеведущей и певицы Ольга Бузова не было на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой из-за воспитания.
Об этом «КП» рассказала мать Ольги Ирина Александровна.

Она объяснила, что Ольга Бузова воспитывалась в строгости. Помогли ли её методы воспитания певице, когда она решала пропустить скандальное мероприятие, женщина не знает. Но Ирина Александровна тем не менее считает, что её воспитание «вложило какие-то принципы» в дочь.

Ранее сообщалось, что певица Анна Asti с мужем покинули Россию после вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, отменив все свои концерты. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

По данным издания, цены на корпоративы исполнительницы рухнули. До скандального мероприятия стоимость выступления доходила до десяти миллионов рублей, после цена снизилась до семи. Райдер певицы тоже изменился — 600 тысяч рублей, 500 тысяч из которых на свет и звук, остальные 100 тысяч на всю команду исполнительницы.

Напомним, 20 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялась вечеринка, дресс-код к которой можно описать как «almost naked». На мероприятии засветились самые крупные звёзды российской эстрады - Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти, Глюкоза. После попадания кадров с праздника в интернет, артистов стали вырезать из телеэфиров, отменять концерты и разрывать с ними рекламные контракты.

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#шоу-бизнес
#певица
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