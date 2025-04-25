Сергей Никоненко (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
У актера Сергея Никоненко нашли новообразование с подозрением на онкологию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Артист обратился за медицинской помощью и был доставлен в стационар, где врачи обнаружили новообразование предстательной железы. Согласно информации канала, помимо этого у 84-летнего актера нашли еще несколько заболеваний.
По словам Никоненко, он обратился к медикам по совету супруги. Артист добавил, что периодически жалуется на скачки давления. Несмотря на результаты обследования, Сергей Петрович продолжает активно работать.
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По словам Никоненко, он обратился к медикам по совету супруги. Артист добавил, что периодически жалуется на скачки давления. Несмотря на результаты обследования, Сергей Петрович продолжает активно работать.
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Екатерина Коршунова