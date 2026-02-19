Порноактриса Мэри Рок пообещала 16-часовой секс-марафон лыжнику Коростелёву
Российская порноактриса Мэри Рок пообещала провести 16-часовой секс-марафон с лыжником Савелием Коростелёвым в случае его медали на Олимпиаде-2026. Спортсмен заявил, что сейчас сосредоточен исключительно на соревнованиях.
Поводом для обсуждения стал ироничный комментарий Коростелёва в Telegram, где он пошутил о бытовых ограничениях на Играх. После этого Мэри Рок публично пообещала награду в виде сексуального марафона в случае его успеха.
В беседе с Telegram-каналом «Mash на спорте» Коростелёв отметил, что не готов обсуждать подобные предложения. По его словам, все мысли сейчас связаны только с олимпийской гонкой. Он добавил, что внимание со стороны девушек приятно, однако попросил не отвлекать его от подготовки к стартам.
