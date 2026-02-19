Порноактриса Мэри Рок пообещала 16-часовой секс-марафон лыжнику Коростелёву

19 февраля 2026, 17:31

Российская порноактриса Мэри Рок пообещала провести 16-часовой секс-марафон с лыжником Савелием Коростелёвым в случае его медали на Олимпиаде-2026. Спортсмен заявил, что сейчас сосредоточен исключительно на соревнованиях.