Лолита после отмены концертов начала петь песни Пугачевой на вокзале

Лолита (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Лолита Милявская спела песню Аллы Пугачевой на питерском вокзале.
На видео Лолита в леопардовом пальто и ярко-розовых уггах, пританцовывая, пела хит Аллы Пугачевой «На Тихорецкую состав отправится…».
Ранее стлало известно, что Лолита осталась без концертов, её перестали звать на телевидение, фестивали и конкурсы.
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«Люблю Питерский вокзал с детства! И поезда люблю. Плацкарты, купе проводницы, стоя в тамбуре, на третьей багажной полке! Я везде отъездила. А теперь такая красота на Питерских поездах!» — написала Лолита.
Ранее стлало известно, что Лолита осталась без концертов, её перестали звать на телевидение, фестивали и конкурсы.
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Элина Позднякова