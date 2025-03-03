Слава или семейная жизнь? Психолог Кардиакос объяснила одиночество Лолиты Милявской

Лолита (фото: ВКонтакте @lolitamilyavskaya)
ППевица Лолита Милявская на протяжении многих лет является любимицей зрителей. Ее хиты звучат на российских и мировых площадках. Однако люди замечают, что на концерты, несмотря на свой возраст, артистка выбирает достаточно откровенные наряды. Желает ли она таким образом привлечь к себе дополнительное внимание?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» предположила, что привлечение внимание вызывающими нарядами у Лолиты связано с детством.
Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
По ее словам, дефицит родительской любви может стать мотивом для привлечения внимания фанатов не только с помощью таланта, но и эпатажных образов, эксцентричности.
Лолита Милявская и Александр Цекало (Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)
Она подчеркнула, что в некоторой степени зрители создают ту безусловную любовь, которую Лолите хотелось получить от родителей, поэтому променять славу на семейную спокойную жизнь становится очень сложно.
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«Лолита выросла в семье артистов. У неё, безусловно, есть сильная творческая база. Дети артистов, как правило, требуют внимания и умеют его получать. Эпатажность, яркие выходки, подкрепленные талантом, дают им возможность быть замеченными. Но у этого есть и обратная сторона — одиночество и покинутость гастролирующими родителями. Например, ситуация в семье Любови Успенской, когда слава родителя забирает внимание у ребенка», — объяснила эксперт.
Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
По ее словам, дефицит родительской любви может стать мотивом для привлечения внимания фанатов не только с помощью таланта, но и эпатажных образов, эксцентричности.
«Отчасти невозможность выстроить отношения тоже может строиться на этой базе. Если есть ощущение недополученности внимания, то требования к партнеру будут очень высокие. Допустим, будет желаться, чтобы он отдал все внимание и всю любовь только тебе. То есть так, как не смогли сделать родители. Например, в браке с Александром Цекало отношения пошатнулись после того, как произошел рост популярности их дуэта — получается, приходилось снова делить кого-то», — сказала психолог.
Лолита Милявская и Александр Цекало (Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)
Она подчеркнула, что в некоторой степени зрители создают ту безусловную любовь, которую Лолите хотелось получить от родителей, поэтому променять славу на семейную спокойную жизнь становится очень сложно.
«А комбинировать — сложно вдвойне. Поэтому, возможно, Лолита нашла здесь свой баланс. Она балансирует на уровне внимания и удовольствия от той эксцентричности, которой научилась и управляет. Для певицы в этом есть выход — получать то, что так долго хотела добрать», — заключила Анастасия Кардиакос.
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Анастасия Панченко