Соседов призвал Киркорова и Лолиту встать перед народом на колени

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Филипп Киркоров и Лолита должны «лбы расшибать на концертах от поклонов народу», который дал им второй шанс после участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
Недавно стало известно, что Лолита Милявская и Филипп Киркоров помирились и публично признались, что больше не враждуют. Однако стало известно, что их ссора была лишь пиаром.
По мнению Соседова, Лолита и Филипп, которых только ленивый не осудил за участие в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, должны становиться на колени перед своим зрителем, чтобы их вернули обратно на сцену.
Он отметил, что подобный пиар является частым явлением в шоу-бизнесе, однако действия Киркорова и Лолиты оправдывать не стал. По его словам, артисты, допустившие публичные ошибки, должны хотя бы делать вид, что жалеют о своем поступке. Но вместо этого они устраивают «грязные шоу».
При этом Соседов подчеркнул, что второй шанс оступившимся артистам выпал исключительно из-за любви и милости поклонников, и теперь они должны «лоб свой расшибать на концертах от поклонов перед народом».
Читайте также:
«Я не умею долго злиться!»: Лолита сделала встречный шаг к примирению с Филиппом Киркоровым
«Давно и без пиара помогает Белгороду»: Ксения Собчак заступилась за Лолиту
«А я люблю»: Киркоров простил Лолиту, назвавшую его предателем
По мнению Соседова, Лолита и Филипп, которых только ленивый не осудил за участие в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, должны становиться на колени перед своим зрителем, чтобы их вернули обратно на сцену.
«Это вопиющий случай, когда артист, которого должны были еще вчера потащить на плаху, фактически казнить публично, позволяет себе дешевый пиар, причем заблаговременно согласованный с другим артистом, который оказался в таком же незавидном положении», — заявил Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он отметил, что подобный пиар является частым явлением в шоу-бизнесе, однако действия Киркорова и Лолиты оправдывать не стал. По его словам, артисты, допустившие публичные ошибки, должны хотя бы делать вид, что жалеют о своем поступке. Но вместо этого они устраивают «грязные шоу».
При этом Соседов подчеркнул, что второй шанс оступившимся артистам выпал исключительно из-за любви и милости поклонников, и теперь они должны «лоб свой расшибать на концертах от поклонов перед народом».
Читайте также:
«Я не умею долго злиться!»: Лолита сделала встречный шаг к примирению с Филиппом Киркоровым
«Давно и без пиара помогает Белгороду»: Ксения Собчак заступилась за Лолиту
«А я люблю»: Киркоров простил Лолиту, назвавшую его предателем
Элина Позднякова