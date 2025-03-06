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Лолита снялась в праздничном выпуске шоу «Суперстар!» и станет ведущей его нового сезона

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

На этой неделе выйдет праздничный выпуск музыкального телешоу «Суперстар!», в котором снялась Лолита Милявская. Певица с иронией обратилась к недоброжелателям.
Артистка серьёзно пострадала от участия в скандальной «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, которая прошла в декабре 2023 года. С тех пор концерты Лолиты то и дело срываются, а её карьера оказалась под угрозой.

Однако сегодня стало известно, что исполнительница хита «На Титанике» появится на телевидении в роли члена жюри популярного вокального шоу «Суперстар!».

В течение четырёх сезонов шоу Лолита была его ведущей, но затем её внезапно заменила Наташа Королёва. Тогда многие пользователи сети подумали, что руководство НТВ решило окончательно отказаться от услуг Милявской.

«Люди привыкли строить плохие теории, им это нравится. Я не буду оправдываться. Могу только расстроить этих людей – я буду в жюри в праздничном выпуске «Суперстар!», который выйдет в эфир 8 марта» – заявила Лолита в беседе с VOICE.
После Лолита иронично высказалась в адрес злопыхателей. Она заверила их, что в мае стартует новый сезон музыкального шоу, ведущей которого вновь станет она.

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#8 марта
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#люди
#карьера
#музыка
#программа
#съёмки
Юная Камила Валиева подогрела слухи о романе с 31-летним Никитой Нестеровым – кажется, всё серьёзно
Камила Валиева подогрела слухи о романе с 31-летним Никитой Нестеровым
06 марта 2025, 10:15

Камила Валиева (фото: Telegram @kamilavalieva26official)

Уже около месяца в сети обсуждают предполагаемый роман 18-летней Камилы Валиевой с хоккеистом, который на 13 лет старше неё. Сначала пара вместе отпраздновала День всех влюблённых, а накануне фигуристка посетила матч между командами ЦСКА и СКА и поддержала 31-летнего Никиту Нестерова.
Папарацци засняли Валиеву на трибуне ледовой арены. Она был в чёрной водолазке и белом шерстяном пальто. Образ спортсменка дополнила аккуратной причёской и макияжем с акцентом на глаза. На снимке Камила не выглядит счастливой, поскольку команда Нестерова потерпела поражение. Говорят, что ледовую арену фигуристка покинула позже остальных и в компании хоккеиста.

Валиева пока никак не комментирует отношения со спортсменом, который ранее со скандалом развёлся и имеет двоих детей. В 2015 году Нестеров взял в жёны дочь владельца горнолыжного курорта «Солнечная долина» Екатерину Сиротину. Спустя шесть лет брак распался, а в 2022 году суд арестовал часть имущества хоккеиста из-за долгов по алиментам.

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#отношения
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#спортсмены
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«Оставьте бабушку в покое»: Джигурда заявил о святости Пугачевой
Джигурда вступился за Пугачеву
06 марта 2025, 09:50

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @alla_orfey)

Актер Никита Джигурда призвал россиян прекратить осуждать Аллу Пугачеву, которая покинула страну после начала спецоперации, и назвал ее святой по сравнению с другими артистами, предавшими родину.
По словам Джигурды, Пугачева является исключением из тех артистов, которые уехали за границу и поливают оттуда грязью собственную родину.

«По сравнению с тем, что говорят в адрес нашей страны Невзоров*, Макаревич* или тот же Борис Гребенщиков*, она святая. Оставьте бабушку в покое. Я категорический противник [того], чтобы Пугачеву наказывали», — заявил Джигурда в беседе с NEWS.ru.

Он также выразил мнение, что некоторые российские артисты получали западные гранты за критику страны. Однако отметил, что Пугачевой это не нужно.

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*внесены Минюстом РФ в список иноагентов

****запрещён в РФ
#гранты
#алла пугачёва
#страны
#мнение
#рф
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«Устраивала вечеринки, похлеще голых»: Внучка Раисы Максимовой раскрыла тайны бабушки
06 марта 2025, 09:45

Раиса Максимова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

После смерти звезды МХТ Раисы Максимовой родственники начали раскрывать все ее тайны. Так, внучка артистки, Елена Гриневич, заявила, что бабушка вместе с Еленой Прокловой устраивала мероприятия похлеще, чем «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой.
В студии программы «Малахов» Гриневич рассказала, что за Максимовой в молодости ухаживали политики, чиновники и известные артисты, в том числе Табаков и Ефремов.

Она также добавила, что бабушка рассказывала ей много интересных историй из молодости.

«В СМИ обсуждаются эти голые вечеринки. Мне бабушка рассказывала, что в то время они были намного мощнее. Она хорошо общалась с Прокловой, и они устраивали вечеринки похлеще, чем те, которые сейчас у всех на устах. Они были тоже закрытые, там присутствовали люди из театра, VIP-персоны. Бабушка рассказывала много пикантных моментов», — рассказала внучка Максимовой.

Однако, несмотря на уговоры Андрея Малахова, Гриневич подробностей этих мероприятий приводить не стала.

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#ефремов
#сын
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«Ничего не понимаете!»: Сергей Соседов ответил на требования зрителей выгнать Кудрявцеву из шоу «Суперстар!»
Соседов вступился за Кудрявцеву после требований изгнать её из шоу «Суперстар!»
06 марта 2025, 09:33

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Музыкальный критик Сергей Соседов обвинил телезрителей в непонимании процесса съёмок и законов жанра после того, как они обрушились с критикой на одного из членов жюри Леру Кудрявцеву и даже требовали изгнать её из проекта.
По его словам, на телеэкране, «с дивана», всё видится совсем не так, как реально происходит в студии, на сцене и в момент обсуждения номеров. Даже сами выступления артистов через экран воспринимаются иначе, чем их видят судьи в реальный момент времени, сказал критик в беседе с изданием URA.RU.

«Одно дело, когда ты сидишь там и видишь номера, как они есть, являясь частью большого шоу. Совсем другое дело — видеть телеверсию программы в эфире. Когда ты сидишь на диване, ты уже смотришь по-другому, как сторонний наблюдатель», — сказал Сергей.

Он не разделяет недовольство зрителей Лерой Кудрявцевой, которую часто обвиняют в необъективности, а также в том, что она высокомерно и с издёвкой относится к своим другим членам жюри. Например, старших коллег Малежика и Муромова она называла «дядей Славой» и «дядей Мишей». Недавно телеведущая после выступления Сергея Челобанова сцепилась и с самим Соседовым и даже нецензурно обругала его.

Критик заявил, что совсем не обижается на Кудрявцеву, а ссоры и даже ругань среди участников проекта — это тоже часть съёмочного процесса и один из элементов шоу.

«Это все ерунда. Она, конечно, потом сказала мне дежурно: "Извини". Но я и не в обиде на нее. Мы же должны взаимодействовать друг с другом. Шутки, споры — они нужны в жюри и случаются очень часто», — добавил Сергей.

Он также подчеркнул, что члены жюри, как и все участники телепроекта, находятся «внутри шоу», а зрителям доступно лишь то, что показали режиссеры монтажа.

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#артист
#телевидение
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Актёр Евгений Миронов экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем
SHOT: Актёр Евгений Миронов госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем
06 марта 2025, 08:04

Евгений Миронов (Фото: emironov.ru)

Известный советский и российский актёр театра и кино госпитализирован в медицинское учреждение в Москве. Причиной стали серьёзные проблемы с сердцем.
Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. По информации корреспондентов, началось всё с того, что народный артист России, Чечни и Республики Башкортостан обратился к врачам с жалобами на заметное ухудшение самочувствия. У него начались резкие скачки артериального давления, периодически наступало онемение конечностей.

При тщательном обследовании у Миронова выявили нарушения сердечного ритма, вызванные нестабильным артериальным давлением. Его тут же экстренно поместили в стационар и назначили необходимую терапию.

Сам актёр рассказал, что из-за сильных нагрузок и физического и эмоционального напряжения он уже около года принимает снотворное и успокоительные препараты. Из-за постоянных навязчивых мыслей о работе у него начались тревожные расстройства и бессоница.

Актёр провёл в больнице чуть больше недели, после курса лечения ему выписали антидепрессанты, рекомендовали исключить нагрузки и пройти дополнительное углублённое обследование.

В кино Евгений Миронов дебютировал в 1988 году в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Но заметили его в следующем году после съёмок в картине «Делай — раз!», где они с Владимиром Машковым сыграли героев-антагонистов, после чего карьера обоих резко пошла в гору.

Сейчас на счету Миронова множество театральных и киноролей, он выступает не только как актёр, но и как режиссёр и продюсер. Артист является многократным обладателем театральных, телевизионных и кинопремий, таких как «Ника». «Золотая маска», «ТЭФИ», «Золотой орёл», «Хрустальная Турандот».

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