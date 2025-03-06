Лолита снялась в праздничном выпуске шоу «Суперстар!» и станет ведущей его нового сезона

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
На этой неделе выйдет праздничный выпуск музыкального телешоу «Суперстар!», в котором снялась Лолита Милявская. Певица с иронией обратилась к недоброжелателям.
Артистка серьёзно пострадала от участия в скандальной «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, которая прошла в декабре 2023 года. С тех пор концерты Лолиты то и дело срываются, а её карьера оказалась под угрозой.
Однако сегодня стало известно, что исполнительница хита «На Титанике» появится на телевидении в роли члена жюри популярного вокального шоу «Суперстар!».
В течение четырёх сезонов шоу Лолита была его ведущей, но затем её внезапно заменила Наташа Королёва. Тогда многие пользователи сети подумали, что руководство НТВ решило окончательно отказаться от услуг Милявской.
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Однако сегодня стало известно, что исполнительница хита «На Титанике» появится на телевидении в роли члена жюри популярного вокального шоу «Суперстар!».
В течение четырёх сезонов шоу Лолита была его ведущей, но затем её внезапно заменила Наташа Королёва. Тогда многие пользователи сети подумали, что руководство НТВ решило окончательно отказаться от услуг Милявской.
«Люди привыкли строить плохие теории, им это нравится. Я не буду оправдываться. Могу только расстроить этих людей – я буду в жюри в праздничном выпуске «Суперстар!», который выйдет в эфир 8 марта» – заявила Лолита в беседе с VOICE.После Лолита иронично высказалась в адрес злопыхателей. Она заверила их, что в мае стартует новый сезон музыкального шоу, ведущей которого вновь станет она.
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Анастасия Чинкова